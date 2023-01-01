Захисники за добу знищили 20 ворожих БПЛА та 660 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 168 150 (+660) осіб ліквідовано,



танків – 3 570 (+13) од,



бойових броньованих машин – 6 898 (+11) од,



артилерійських систем – 2 608 (+19) од,



РСЗВ – 511 (+2) од,



засобів ППО – 273 (+1) од,



літаків – 305 (+0) од,



гелікоптерів – 290 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),



крилатих ракет – 909 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18) од,



спеціальної техніки – 273 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні проти Украйни вже втратила 168 150 солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 168 150 (+660) осіб ліквідовано,танків – 3 570 (+13) од,бойових броньованих машин – 6 898 (+11) од,артилерійських систем – 2 608 (+19) од,РСЗВ – 511 (+2) од,засобів ППО – 273 (+1) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 290 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),крилатих ракет – 909 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18) од,спеціальної техніки – 273 (+3).Дані уточнюються.

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