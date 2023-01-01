Захисники за добу знищили 20 ворожих БПЛА та 660 окупантів
Сьогодні, 09:30
Росія у загарбницькій війні проти Украйни вже втратила 168 150 солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 168 150 (+660) осіб ліквідовано,
танків – 3 570 (+13) од,
бойових броньованих машин – 6 898 (+11) од,
артилерійських систем – 2 608 (+19) од,
РСЗВ – 511 (+2) од,
засобів ППО – 273 (+1) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),
крилатих ракет – 909 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18) од,
спеціальної техніки – 273 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 168 150 (+660) осіб ліквідовано,
танків – 3 570 (+13) од,
бойових броньованих машин – 6 898 (+11) од,
артилерійських систем – 2 608 (+19) од,
РСЗВ – 511 (+2) од,
засобів ППО – 273 (+1) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),
крилатих ракет – 909 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18) од,
спеціальної техніки – 273 (+3).
Дані уточнюються.
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