На Волині облаштовують штучні лелечі гнізда на електроопорах. ФОТО.ВІДЕО





Про це розповів Сергій Захарчук.



Суспільне побувало в селі Завітне Луцького району, де електромонтери розміщували конструкції безпечних гнізд.



Металеві конструкції під гніздами вбережуть птахів від травматизму та убезпечать мережі від пошкоджень, – зазначив майстер Сергій Захарчук. З його слів, найголовніше – аби населення мало надійне електропостачання та птахів не уражало струмом.



"Переживаємо за наших лелек, щоб прилітали в ту саму будівлю, бо якщо перенесемо на іншу опору він може не вернутися. На сьогодні плануємо два гнізда, маємо встигнути до того часу, як прилетять лелеки", – каже майстер.



Одну з конструкції працівники обленерго облаштовували поблизу хати місцевої жительки Марії Кузнецової. Жінка розповіла: декілька років тому біля її оселі лелеки вили гніздо, яке падало, а згодом і фіксувало замикання та відсутність світла.



"Вили, вили птахи, таке було велике, потім було замикання між проводами, даже замикало, то люди всі казали шото світла нема. Боцюни, кажуть, що вони зараз є. Ночі холодні, то вони в лісі. Вони прилітають в 22-25 числах. Бо кажуть: що до Благовіщення боцюниха має яйце знести, є така прикмета", – сказала жінка.



Демонтує щороку старі лелечі гнізда електромонтер Юрій Струк. Говорить: перед початком роботи лінії електропередач знеструмлюють для безпечного виконання робіт. Конструкції, з його слів, кріплять вище, але птахи не сідали на проводи.



"Важить кілограм 15-20, але ми її встановлюємо за допомогою піднімального механізму. Такі металоконструкції з’явилися років 10 тому. Якщо погана погода, то хмиз намокає і виникає замикання", – каже працівник обленерго.

Жителька села Завітне Марія Кузнєцова.

Спочатку електрики демонтують старе кубло, потому кріплять металевий каркас на електроопору.



Як зазначив працівник обленерго Михайло Шмига, для того, щоб лелеки повернулися на старе місце, на металевий каркас кладуть шар сухих гілок.



Лелече гніздо досить важке, тому, додає, металева опора має бути досить надійною, "Треба їм підмостити, щоб вони мали хоча б спочатку гіллячки для гнізда, а далі вони собі самі там дороблять", – сказав майстер.



У селі Завітне, розповів місцевий житель Анатолій Кайлюк, є десяток лелечих гнізд. Додає: гніздо раніше птахи звили і біля його оселі.

Місцевий житель Анатолій Кайлюк.

"Там, на перехресті є гніздо, там є, біля церкви є. Як ті стовпи були дерев’яні, а сиділи ще на хатах і дахи валилися. Я колись мав лелеку, отако впало з гнізда, ще я був хлопцем і ми його годували, то чужа людина на подвір’я не мала права зайти", – сказав пенсіонер.

Майстер Михайло Шмига.

Скільки вартує один такий штучне лелече гніздо майстер "Волиньобленерго"Сергій Захарчук не озвучив. У 2021 році Суспільне розповідало про конструкції безпечних гнізд, де вартість однієї становила 1 500 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині працівники "Волиньобленерго" замінюють старі лелечі гнізда на нові з металевим каркасом. Наразі вже встановили 112 таких штучних конструкцій.Про це розповів Суспільному майстерСуспільне побувало в селі Завітне Луцького району, де електромонтери розміщували конструкції безпечних гнізд.Металеві конструкції під гніздами вбережуть птахів від травматизму та убезпечать мережі від пошкоджень, – зазначив майстер Сергій Захарчук. З його слів, найголовніше – аби населення мало надійне електропостачання та птахів не уражало струмом."Переживаємо за наших лелек, щоб прилітали в ту саму будівлю, бо якщо перенесемо на іншу опору він може не вернутися. На сьогодні плануємо два гнізда, маємо встигнути до того часу, як прилетять лелеки", – каже майстер.Одну з конструкції працівники обленерго облаштовували поблизу хати місцевої жительки. Жінка розповіла: декілька років тому біля її оселі лелеки вили гніздо, яке падало, а згодом і фіксувало замикання та відсутність світла."Вили, вили птахи, таке було велике, потім було замикання між проводами, даже замикало, то люди всі казали шото світла нема. Боцюни, кажуть, що вони зараз є. Ночі холодні, то вони в лісі. Вони прилітають в 22-25 числах. Бо кажуть: що до Благовіщення боцюниха має яйце знести, є така прикмета", – сказала жінка.Демонтує щороку старі лелечі гнізда електромонтер Юрій Струк. Говорить: перед початком роботи лінії електропередач знеструмлюють для безпечного виконання робіт. Конструкції, з його слів, кріплять вище, але птахи не сідали на проводи."Важить кілограм 15-20, але ми її встановлюємо за допомогою піднімального механізму. Такі металоконструкції з’явилися років 10 тому. Якщо погана погода, то хмиз намокає і виникає замикання", – каже працівник обленерго.Спочатку електрики демонтують старе кубло, потому кріплять металевий каркас на електроопору.Як зазначив працівник обленерго, для того, щоб лелеки повернулися на старе місце, на металевий каркас кладуть шар сухих гілок.Лелече гніздо досить важке, тому, додає, металева опора має бути досить надійною, "Треба їм підмостити, щоб вони мали хоча б спочатку гіллячки для гнізда, а далі вони собі самі там дороблять", – сказав майстер.У селі Завітне, розповів місцевий житель, є десяток лелечих гнізд. Додає: гніздо раніше птахи звили і біля його оселі."Там, на перехресті є гніздо, там є, біля церкви є. Як ті стовпи були дерев’яні, а сиділи ще на хатах і дахи валилися. Я колись мав лелеку, отако впало з гнізда, ще я був хлопцем і ми його годували, то чужа людина на подвір’я не мала права зайти", – сказав пенсіонер.Скільки вартує один такий штучне лелече гніздо майстер "Волиньобленерго"Сергій Захарчук не озвучив. У 2021 році Суспільне розповідало про конструкції безпечних гнізд, де вартість однієї становила 1 500 гривень.

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