Що буде з курсом долара найближчим часом: думка експертів

Що буде з курсом долара найближчим часом: думка експертів
Минулий тиждень відзначився відносно невеличким послабленням гривні. Тож цього тижня з високою ймовірністю слід очікувати на різнонаправлений рух курсу.

Про це йдеться на сторінках видання Канал24.

Чому гривня послабшала
Банкірка Анна Золотько зауважила, що курсова корекція, яка розпочалася від понеділка, була спровокована невеличким зростанням попиту після доволі тривалого та глибокого зниження вартості долара на готівковому ринку. Разом з тим жодних підстав говорити про ажіотаж на ринку немає.

Різниця між курсами купівлі та продажу американської валюти навіть попри зміну тренду залишається вкрай низькою, на межі рентабельності. Це, з одного боку, свідчить про відсутність більш-менш серйозних дисбалансів на ринку, а з іншого – про ймовірність курсового розвороту будь-якої миті.

Яка ситуація зараз та чого чекати далі від курсу
Банкірка також розповіла, що до початку цього тижня готівковий курс гривні стабілізувався в межах 38,75 – 38,85 гривні за долар та наразі утримується у цьому коридорі попри перманентні спроби учасників ринку підтримати зростаючий тренд.

Цього тижня з високою ймовірністю слід очікувати на різнонаправлений рух курсу. При цьому вартість американської валюти, на мою думку, знаходитиметься в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар, – прогнозує Золотько.

Нагадаємо, що раніше банкір Герман Марченко зауважував, що цього тижня на готівковому ринку спостерігатиметься вже звична ситуація: за незначних тимчасових коливань, що не перевищать 0,3 гривні.
"Наступного тижня готівковий курс збережеться в рамках 38 – 39 гривень за долар", – поділився він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: долар, курс, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що буде з курсом долара найближчим часом: думка експертів
Сьогодні, 03:41
Футзалістки з Волині завоювали «срібло» Кубка України
Сьогодні, 02:17
Вселенський патріарх назвав РПЦ відповідальною за війну в Україні
Сьогодні, 01:15
23 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 22 березня
22 березень, 23:24
Схожі новини
Експерт розповів, що буде з курсом долара у серпні Експерт розповів, що буде з курсом долара у серпні
30 липень, 2022, 20:40
Що сталось з курсом долара, що робить НБУ та якими можуть бути наслідки Що сталось з курсом долара, що робить НБУ та якими можуть бути наслідки
21 травень, 2022, 19:02
Експерти дали прогнози, яким буде курс долара після Нового року і локдауну Експерти дали прогнози, яким буде курс долара після Нового року і локдауну
24 грудень, 2020, 17:47
Курс долара на півроку. Експертний прогноз Курс долара на півроку. Експертний прогноз
23 січень, 2016, 17:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що буде з курсом долара найближчим часом: думка експертів
Сьогодні, 03:41
 0
Футзалістки з Волині завоювали «срібло» Кубка України
Сьогодні, 02:17
 0
Вселенський патріарх назвав РПЦ відповідальною за війну в Україні
Сьогодні, 01:15
 0
23 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 22 березня
22 березень, 23:24
 0
Медіа
відео
1/8