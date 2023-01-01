Квіти на гільзах і уламках ракет: у волинському госпіталі організували заняття арттерапії для військових

Квіти на гільзах і уламках ракет: у волинському госпіталі організували заняття арттерапії для військових
Волонтери з Рожища на заняттях з арттерапії разом з військовослужбовцями, які проходять реабілітацію в одному з медичних закладів Волині, розмальовують уламки гільз та ракет.

В майбутньому планують організувати виставку цих робіт та продати їх на аукціоні, вторговані гроші спрямують на допомогу ЗСУ, – розповіла Суспільному волонтерка Вікторія Шварцкоп.

Матеріал для розмальовування військові передають прямо з позицій, присилають поштою волонтери. Розмальовувати це залізяччя і влаштовувати аукціони, аби допомогти війську, розпочали діти, – говорить Вікторія. Зараз до процесу долучили бійців. Розказує: не кожен боєць наважується взяти до рук гільзу чи уламок ракети. Хтось малює на папері, хтось просто слухає музику. Зі слів дівчини, спілкування – найголовніше в цих заняттях.

"Для нас усіх це асоціюється з війною і з таким матеріалом, який приносить смерть. Але якщо так символічно сказати – його перебороти і намалювати на ньому життя – а життя це у нас фарби – то це внутрішня перемога над цим усім", – говорить Вікторія Шварцкоп.

24-річний волинянин Вадим пішов добровольцем захищати країну у перший день повномасштабної війни. Був у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Авдіївці, Бахмуті. Наприкінці серпня отримав поранення. Рятували у лікарні Дніпра, далі були медзаклади Львова, Ужгорода. Зараз — госпіталь у Луцьку. Травмовану ногу медики лікують сім місяців. Нині, після процедур, боєць малює.

В тилу, – каже чоловік, – іноді бракує розуміння оточуючих. В зоні ж бойових дій не вистачає домашньої їжі, дружини й очей семимісячного сина. Коли він народився чоловік вже служив та був в окопах разом з побратимами. Вадим говорить, що ні про що не жаліє, а свій малюнок на заняттях за арттерапії робить якомога оптимістичнішим.
24-річний волинянин Сергій служив сапером.
24-річний волинянин Сергій служив сапером.

"Малюю сім'ю на фоні червоно-чорного прапора. … Художник з мене так собі, м'яко кажучи", – каже боєць.

Нинішнє заняття з арттерапії відвідало шестеро чоловіків. Серед них – 24-річний волинянин Сергій. Він – кухар, що спеціалізувався на італійській кухні, торік у березні став сапером. Нині вів року по госпіталях Сергій оговтується від другого поранення, яке отримав під Бахмутом.

"Тяжко було. Нас дуже мало вийшло. Відірвало шматок м’яса з правої ноги. Пару раз втратив свідомість. Якось хлопці мене дотягли, вийшли на своїх. Забрали. Теж під обстрілами якось довезли", – говорить військовослужбовець.

Разом з іншими бійцями малює героїв з мультика – міньйонів та мріє про закінчення війни, про майбутнє, дітей. Каже: наречена хоче пишне весілля.
Військовослужбовець Вадим отримав поранення наприкінці серпня 2022 року.
Військовослужбовець Вадим отримав поранення наприкінці серпня 2022 року.

Загалом упродовж дня консультує до п'яти військовослужбовців, – каже психологиня Марія Омельчук. Вислухати, не знецінювати, бути поруч, коли потрібно – ось, – говорить, – основні правила спілкування з військовими.

Волонтерка Вікторія Шварцкоп.
Волонтерка Вікторія Шварцкоп.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, арттерапія
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