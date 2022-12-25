На Рівненщині у ДТП потрапив автобус «На щиті», який віз волинських Героїв
Сьогодні, 12:10
На трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-траспортна пригода за участю мікроавтобуса «на щиті», який повертав на Волинь загиблих Героїв.
Аварія трапилася у середу, 22 березня близько 9-ї години ранку, - пише Rivne.media з посиланням на патрульну поліцію Рівненщини.
Як підтвердила виданню ВСН волонтерка Еля Коротинська, в аварію потрапив мікроавтобус, який повертав на Волинь полеглих Героїв.
Раніше повідомляли, що у середу, 22 березня на Волинь прибуде гуманітарна місія «На щиті».
Так, на трасі Київ-Чоп поблизу села Біла Криниця сталася дорожньо-транспортна пригода без потерпілих.
На місці ДТП працюють патрульні поліцейські.
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Аварія трапилася у середу, 22 березня близько 9-ї години ранку, - пише Rivne.media з посиланням на патрульну поліцію Рівненщини.
Як підтвердила виданню ВСН волонтерка Еля Коротинська, в аварію потрапив мікроавтобус, який повертав на Волинь полеглих Героїв.
Раніше повідомляли, що у середу, 22 березня на Волинь прибуде гуманітарна місія «На щиті».
Так, на трасі Київ-Чоп поблизу села Біла Криниця сталася дорожньо-транспортна пригода без потерпілих.
На місці ДТП працюють патрульні поліцейські.
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