На Рівненщині у ДТП потрапив автобус «На щиті», який віз волинських Героїв

На Рівненщині у ДТП потрапив автобус «На щиті», який віз волинських Героїв
На трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-траспортна пригода за участю мікроавтобуса «на щиті», який повертав на Волинь загиблих Героїв.

Аварія трапилася у середу, 22 березня близько 9-ї години ранку, - пише Rivne.media з посиланням на патрульну поліцію Рівненщини.

Як підтвердила виданню ВСН волонтерка Еля Коротинська, в аварію потрапив мікроавтобус, який повертав на Волинь полеглих Героїв.

Раніше повідомляли, що у середу, 22 березня на Волинь прибуде гуманітарна місія «На щиті».

Так, на трасі Київ-Чоп поблизу села Біла Криниця сталася дорожньо-транспортна пригода без потерпілих.

На місці ДТП працюють патрульні поліцейські.

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Теги: На щиті, Волинь, Рівненська область, ДТП, аварія
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