Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 08:58
Сьогодні, 22 березня, на Волинь прибуває черговий екіпаж Гуманітарної місії «НА ЩИТІ», який доставляє тіла Героїв, полеглих на війні від рук окупантів.
Про це повідомляє волонтерка Еля Коротинська.
Через погані погодні умови час прибуття повідомлять згодом.
"Зустрічаємо загиблих воїнів у с.Піддубці на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника. Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - наголошує волонтерка.
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Про це повідомляє волонтерка Еля Коротинська.
Через погані погодні умови час прибуття повідомлять згодом.
"Зустрічаємо загиблих воїнів у с.Піддубці на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника. Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - наголошує волонтерка.
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