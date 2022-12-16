Встановили остаточну причину пожежі на Старому ринку в Луцьку





Про це розповів Петро Поліщук.



На місці пожежі експерти знайшли залишки електромережі із ознаками короткого замикання.



"Вони (подовжувачі – ред.) споживають багато струму, а переноски не є якісними. Подовжувачі прокладені з порушеннями, були горючі ящики, дерев'яні піддони, по них проведені подовжувачі", – зазначив Петро Поліщук.



Як повідомили в Нацполіції області, за фактом пожежі на Старому ринку ще триває розслідування.



"На місці працювали правоохоронці, оглянули все детально. Влучили відео з камер спостереження, сторонніх осіб на відео не виявлено. Проведено ряд експертиз, ще досудове розслідування триває, з'ясовуються усі деталі цієї пригоди", – сказав головний спеціаліст сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Олег Плазовський.







Через пожежу в торговому павільйоні Центрального ринку Луцька, яку гасили 34 рятувальники та дев'ять спецавтомобілів, було знищено орієнтовно 400 метрів квадратних площі. У поліції попередньо розглядали декілька версій щодо причини пожежі.



Внаслідок пожежі на Центральному ринку Луцька, яка сталася вночі 15 грудня, матеріальних збитків зазнали майже 40 підприємців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пожежа на Центральному ринку Луцька виникла через коротке замикання подовжувачів до морозильних камер.Про це розповів Суспільному начальник дослідно-випробувальної лабораторії Держслужби з надзвичайних ситуацій в областіНа місці пожежі експерти знайшли залишки електромережі із ознаками короткого замикання."Вониспоживають багато струму, а переноски не є якісними. Подовжувачі прокладені з порушеннями, були горючі ящики, дерев'яні піддони, по них проведені подовжувачі", – зазначив Петро Поліщук.Як повідомили в Нацполіції області, за фактом пожежі на Старому ринку ще триває розслідування."На місці працювали правоохоронці, оглянули все детально. Влучили відео з камер спостереження, сторонніх осіб на відео не виявлено. Проведено ряд експертиз, ще досудове розслідування триває, з'ясовуються усі деталі цієї пригоди", – сказав головний спеціаліст сектору комунікації ГУ Нацполіції ВолиніЧерез пожежу в торговому павільйоні Центрального ринку Луцька, яку гасили 34 рятувальники та дев'ять спецавтомобілів, було знищено орієнтовно 400 метрів квадратних площі. У поліції попередньо розглядали декілька версій щодо причини пожежі.Внаслідок, матеріальних збитків зазнали майже 40 підприємців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію