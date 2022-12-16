Встановили остаточну причину пожежі на Старому ринку в Луцьку

Встановили остаточну причину пожежі на Старому ринку в Луцьку
Пожежа на Центральному ринку Луцька виникла через коротке замикання подовжувачів до морозильних камер.

Про це розповів Суспільному начальник дослідно-випробувальної лабораторії Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Петро Поліщук.

На місці пожежі експерти знайшли залишки електромережі із ознаками короткого замикання.

"Вони (подовжувачі – ред.) споживають багато струму, а переноски не є якісними. Подовжувачі прокладені з порушеннями, були горючі ящики, дерев'яні піддони, по них проведені подовжувачі", – зазначив Петро Поліщук.

Як повідомили в Нацполіції області, за фактом пожежі на Старому ринку ще триває розслідування.

"На місці працювали правоохоронці, оглянули все детально. Влучили відео з камер спостереження, сторонніх осіб на відео не виявлено. Проведено ряд експертиз, ще досудове розслідування триває, з'ясовуються усі деталі цієї пригоди", – сказав головний спеціаліст сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Олег Плазовський.



Через пожежу в торговому павільйоні Центрального ринку Луцька, яку гасили 34 рятувальники та дев'ять спецавтомобілів, було знищено орієнтовно 400 метрів квадратних площі. У поліції попередньо розглядали декілька версій щодо причини пожежі.

Внаслідок пожежі на Центральному ринку Луцька, яка сталася вночі 15 грудня, матеріальних збитків зазнали майже 40 підприємців.

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Теги: пожежа, Старий ринок
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причина пожежі одна- паліца
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