Вночі у Луцьку горів Старий ринок

Вночі у Луцьку горів Старий ринок
У ніч на 15 грудня сталася пожежа на Центральному (Старому) ринку у Луцьку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що повідомлення від очевидців про пожежу надійшло о 01:56.

На місце події прибули рятувальники всіх трьох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька - 25, 2 та 1 пожежно-рятувальних частин.

На час прибуття вогонь вже охопив покрівлю павільйону та поширився внутрішнім приміщенням.

Під час гасіння пожежі працювали 4 ланки газодимозахисної служби, на подолання вогню подали 10 потужних водяних стволів СПРК безпосередньо для гасіння покрівлі, через вікна й двері будівлі, а також для захисту.

Для безперебійної подачі води залучені 2 резервні автомобілі.

О 02:55 пожежу локалізували, о 03:37 ліквідували.

Всього на місці пожежі працювали 34 рятувальники, залучили 9 одиниць техніки.

Надзвичайники не допустили поширення полум’я на торгові ряди та врятували частину будівлі.

Причину пожежі встановлюють.

Вночі у Луцьку горів Старий ринок
Вночі у Луцьку горів Старий ринок
Вночі у Луцьку горів Старий ринок

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Теги: пожежа, Старий ринок
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Коментарі 2
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Чогось пригадується пожежа в універмазі....дивно, чого?
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Невже Палію все зійде з рук як і перший раз???? Лучани ви тут чи всі виїхали?
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