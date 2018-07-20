Вночі у Луцьку горів Старий ринок
Сьогодні, 07:48
У ніч на 15 грудня сталася пожежа на Центральному (Старому) ринку у Луцьку.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що повідомлення від очевидців про пожежу надійшло о 01:56.
На місце події прибули рятувальники всіх трьох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька - 25, 2 та 1 пожежно-рятувальних частин.
На час прибуття вогонь вже охопив покрівлю павільйону та поширився внутрішнім приміщенням.
Під час гасіння пожежі працювали 4 ланки газодимозахисної служби, на подолання вогню подали 10 потужних водяних стволів СПРК безпосередньо для гасіння покрівлі, через вікна й двері будівлі, а також для захисту.
Для безперебійної подачі води залучені 2 резервні автомобілі.
О 02:55 пожежу локалізували, о 03:37 ліквідували.
Всього на місці пожежі працювали 34 рятувальники, залучили 9 одиниць техніки.
Надзвичайники не допустили поширення полум’я на торгові ряди та врятували частину будівлі.
Причину пожежі встановлюють.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що повідомлення від очевидців про пожежу надійшло о 01:56.
На місце події прибули рятувальники всіх трьох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька - 25, 2 та 1 пожежно-рятувальних частин.
На час прибуття вогонь вже охопив покрівлю павільйону та поширився внутрішнім приміщенням.
Під час гасіння пожежі працювали 4 ланки газодимозахисної служби, на подолання вогню подали 10 потужних водяних стволів СПРК безпосередньо для гасіння покрівлі, через вікна й двері будівлі, а також для захисту.
Для безперебійної подачі води залучені 2 резервні автомобілі.
О 02:55 пожежу локалізували, о 03:37 ліквідували.
Всього на місці пожежі працювали 34 рятувальники, залучили 9 одиниць техніки.
Надзвичайники не допустили поширення полум’я на торгові ряди та врятували частину будівлі.
Причину пожежі встановлюють.
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Коментарі 2
Чогось пригадується пожежа в універмазі....дивно, чого?
Невже Палію все зійде з рук як і перший раз???? Лучани ви тут чи всі виїхали?
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