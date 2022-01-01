На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО

На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО
У Любешівській громаді продовжується робота щодо забезпечення державним житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відтак, для трьох жителів громади, які належить до вищезазначеної пільгової категорії, придбано житлові будинки з господарськими будівлями та земельними ділянками, - повідомляють на сайті Любешівської селищної ради.

Житло знаходиться у Бучині, Заріці та Любешівській Волі. За рахунком це вже десять житлових об'єктів, які Любешівська селищна рада придбала за кошти державної субвенції 2019-2021 років. На сьогодні ця субвенція склаладає більше трьохсот тисяч гривень на одне житло.

На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО
На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО
На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО
На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО
На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО
На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО

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Теги: Волинь, житло, Любешів
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