На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО

У Любешівській громаді продовжується робота щодо забезпечення державним житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Відтак, для трьох жителів громади, які належить до вищезазначеної пільгової категорії, придбано житлові будинки з господарськими будівлями та земельними ділянками, - повідомляють на сайті Любешівської селищної ради.Житло знаходиться у Бучині, Заріці та Любешівській Волі. За рахунком це вже десять житлових об'єктів, які Любешівська селищна рада придбала за кошти державної субвенції 2019-2021 років. На сьогодні ця субвенція склаладає більше трьохсот тисяч гривень на одне житло.