Вступна кампанія – 2023: що зміниться для абітурієнтів





Про це інформує



Як та на яких умовах абітурієнтів прийматимуть до вишів у 2023 році



Так, в окремий день абітурієнти зможуть скласти додатковий предмет НМТ: фізику, хімію чи біологію. Результатами цього тесту можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть НМТ і творчий конкурс.



Також у 2023 році МОН не планує встановлювати поділ бюджетних місць між вступниками після 11 класу та коледжів. Усі вони братимуть участь у спільних конкурсах.



Який прохідний бал для вступу на бюджет



Що цікаво: вступників допускатимуть до конкурсного відбору на бюджет, якщо вони мають конкурсний бал не менше ніж 130. Для дітей загиблих захисників України зроблять виняток.



Для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія», «Охорона здоров'я» конкурсний бал для вступу має бути не меншим ніж 150 балів.



Для спеціальностей «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», спеціальності «Фармація, промислова фармація» бал не може бути меншим ніж 140 балів.



До речі, замість результатів НМТ – 2023 можна буде скористатись результатами НМТ – 2022 року або ЗНО 2020/2021 років.



Чи змінять коефіцієнти та особистий кабінет вступника



У вступній кампанії 2023 року не планують використовувати середні бали раніше здобутих документів про освіту та сільський коефіцієнт.



Регіональний коефіцієнт визначатимуть навесні залежно від воєнно-політичної ситуації в Україні.



У 2023 році також планують розширити функціонал особистого електронного кабінету вступника. Приймальні комісії вишів, до слова, не забиратимуть на зберігання оригінали документів про освіту абітурієнтів.



Що цікаво, наступного року вирішили зберегти усі пільги і пільгові категорії, зокрема, для жителів тимчасово окупованих територій.



Зауваження та пропозиції до проєкту прийматимуть до 27 грудня 2022 року на електронну пошту



Випускники можуть складати лише два обов'язкові предмети під час НМТ – 2023



В Україні пропонують зробити обов'язковими предметами національного мультипредметного тесту у 2023 році лише два. У парламенті вже зареєстрували відповідний законопроєкт.



Обов'язковими до складання хочуть зробити українську мову та математику. Натомість інші два предмети хочуть дозволити обирати.



Нардепи пропонують законодавчо визначити, що кожен абітурієнт має скласти два тести НМТ:



Перший – із двох обов'язкових предметів: українська мова та математика.



Другий – із двох предметів за вибором:



перший предмет – на вибір історія України / одна з іноземних мов;



другий предмет – на вибір хімія / фізика / біологія / географія або історія України / іноземна мова (якщо їх не обрали як перший предмет).



У МОН натомість пропонували проведення обов'язкового тесту з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та іноземної мови.



В альтернативному законопроєкті запропонували полегшену модель НМТ, що не передбачає обов'язкового складання історії або іноземної мови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововведеням вступної кампанії – 2023 стане збільшення кількості обов'язкових предметів на НМТ. Тобто українська мова, математика, історія України та одна з чотирьох іноземних мов.Про це інформує канал 24. Так, в окремий день абітурієнти зможуть скласти додатковий предмет НМТ: фізику, хімію чи біологію. Результатами цього тесту можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть НМТ і творчий конкурс.Також у 2023 році МОН не планує встановлювати поділ бюджетних місць між вступниками після 11 класу та коледжів. Усі вони братимуть участь у спільних конкурсах.Що цікаво: вступників допускатимуть до конкурсного відбору на бюджет, якщо вони мають конкурсний бал не менше ніж 130. Для дітей загиблих захисників України зроблять виняток.Для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія», «Охорона здоров'я» конкурсний бал для вступу має бути не меншим ніж 150 балів.Для спеціальностей «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», спеціальності «Фармація, промислова фармація» бал не може бути меншим ніж 140 балів.До речі, замість результатів НМТ – 2023 можна буде скористатись результатами НМТ – 2022 року або ЗНО 2020/2021 років.У вступній кампанії 2023 року не планують використовувати середні бали раніше здобутих документів про освіту та сільський коефіцієнт.Регіональний коефіцієнт визначатимуть навесні залежно від воєнно-політичної ситуації в Україні.У 2023 році також планують розширити функціонал особистого електронного кабінету вступника. Приймальні комісії вишів, до слова, не забиратимуть на зберігання оригінали документів про освіту абітурієнтів.Що цікаво, наступного року вирішили зберегти усі пільги і пільгові категорії, зокрема, для жителів тимчасово окупованих територій.Зауваження та пропозиції до проєкту прийматимуть до 27 грудня 2022 року на електронну пошту [email protected] В Україні пропонують зробити обов'язковими предметами національного мультипредметного тесту у 2023 році лише два. У парламенті вже зареєстрували відповідний законопроєкт.Обов'язковими до складання хочуть зробити українську мову та математику. Натомість інші два предмети хочуть дозволити обирати.Нардепи пропонують законодавчо визначити, що кожен абітурієнт має скласти два тести НМТ:Перший – із двох обов'язкових предметів: українська мова та математика.Другий – із двох предметів за вибором:перший предмет – на вибір історія України / одна з іноземних мов;другий предмет – на вибір хімія / фізика / біологія / географія або історія України / іноземна мова (якщо їх не обрали як перший предмет).У МОН натомість пропонували проведення обов'язкового тесту з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та іноземної мови.В альтернативному законопроєкті запропонували полегшену модель НМТ, що не передбачає обов'язкового складання історії або іноземної мови.

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