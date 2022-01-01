Українці можуть отримати пенсію на касах супермаркетів

Українці на касах супермаркетів можуть зняти готівку зі своїх банківських карток, це також поширюється і на пенсійні виплати.Про це повідомив заступник міністра соціальної політикив ефірі телемарафону, - пише виання "Українські новини".Він нагадав, що на сьогодні у багатьох населених пунктах нашої держави немає банківської інфраструктури. Тому міністерство працює над тим, щоб отримати пенсію можна було не лише у банках чи банкоматах, а й у точках обслуговування людей, таких як супермаркети."У системі АТБ та інших. При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку… Ви можете у магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тис. грн одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни", — наголосив Музиченко.Чиновник зазначив, що це лише додаткова можливість спростити процедуру переведення в готівку, особливо в період регулярних відключень світла, коли банкомати можуть перестати працювати в будь-який момент. Однак це не зобов'язує кожного пенсіонера переводити в готівку саме таким чином.За словами заступника міністра, близько 11 млн українців зараз отримують пенсії (за віком, інвалідністю, вислугою років). Однак у міністерстві не відслідковують, чи є людина в Україні чи за кордоном. На отримання пенсії місцезнаходження не впливає. Якщо людина отримує пенсійні виплати на банківський рахунок, вона має доступ до цих коштів у будь-якій точці світу. Нарахування на такий рахунок продовжуються.