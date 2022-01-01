15 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує заслужений архітектор України Андрош Бідзіля (на фото), який у Луцьку, зокрема, здійснив чимало проєктів. Наприклад: пам'ятник-каплицю Борцям за волю України перед Волинською облдержадміністрацією, пам'ятник Грушевському перед кінотеатром «Промінь», монумент на честь жертв розстрілів московсько-кадебістських катів на вулиці Кафедральній та інші.
Також день народження 15 грудня відзначає перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлєв.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій, Іван та Стефан.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!
У світі сьогодні відзначається Міжнародний день чаю. А в нашій державі цього дня - День працівників суду України.
На Волині 15 грудня 2000 року зареєстровані Білоруське товариство Волині і Волинське відділення Конгресу азербайджанців Волині.
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Також день народження 15 грудня відзначає перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлєв.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій, Іван та Стефан.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!
У світі сьогодні відзначається Міжнародний день чаю. А в нашій державі цього дня - День працівників суду України.
На Волині 15 грудня 2000 року зареєстровані Білоруське товариство Волині і Волинське відділення Конгресу азербайджанців Волині.
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