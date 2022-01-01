Сенат Чехії визнав Голодомор Геноцидом українців

Володимир Зеленський повідомив, що Сенат Чехії визнав геноцидом українців Голодомор.



Про це глава держави написав у твіттері.



Володимир Зеленський також висловив подяку представникам сенату за таке рішення.



"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниповідомив, що Сенат Чехії визнав геноцидом українців Голодомор.Про це глава держави написав у твіттері.Володимир Зеленський також висловив подяку представникам сенату за таке рішення."Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче", - йдеться у дописі.

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