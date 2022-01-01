Сенат Чехії визнав Голодомор Геноцидом українців
Сьогодні, 22:58
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сенат Чехії визнав геноцидом українців Голодомор.
Про це глава держави написав у твіттері.
Володимир Зеленський також висловив подяку представникам сенату за таке рішення.
"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче", - йдеться у дописі.
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Про це глава держави написав у твіттері.
Володимир Зеленський також висловив подяку представникам сенату за таке рішення.
"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче", - йдеться у дописі.
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