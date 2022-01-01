Сенат Чехії визнав Голодомор Геноцидом українців

Сенат Чехії визнав Голодомор Геноцидом українців
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сенат Чехії визнав геноцидом українців Голодомор.

Про це глава держави написав у твіттері.

Володимир Зеленський також висловив подяку представникам сенату за таке рішення.

"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче", - йдеться у дописі.

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Теги: Чехія, Голодомор
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