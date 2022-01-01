Гирьовик-переселенець, який живе і тренується в Луцьку, виборов золото на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 22:13
Євген Нескреба приїхав до Луцька з рідної Волновахи через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. На Волині чоловік продовжує займатися гирьовим спортом, а нещодавно став золотим призером чемпіонату Європи.
Про це повідомляють в Асоціації гирьового спорту України.
Відкритий чемпіонат Європи з гирьового спорту з 8 по 11 грудня 2022 року відбувався у польському Жешуві. На змаганнях виступило близько 150 учасників з 16 країн.
Команду України представляли 17 спортсменів.
Серед чоловіків категорії еліт у поштовху гирі протягом 60 хвилин серед майстрів нагороду найвищого ґатунку в скарбничку збірної приніс Нескреба Євген.
В командному заліку збірна команда України посіла друге місце, випередивши команду Польщі, і пропустила вперед тільки більш чисельну збірну Італії.
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Про це повідомляють в Асоціації гирьового спорту України.
Відкритий чемпіонат Європи з гирьового спорту з 8 по 11 грудня 2022 року відбувався у польському Жешуві. На змаганнях виступило близько 150 учасників з 16 країн.
Команду України представляли 17 спортсменів.
Серед чоловіків категорії еліт у поштовху гирі протягом 60 хвилин серед майстрів нагороду найвищого ґатунку в скарбничку збірної приніс Нескреба Євген.
В командному заліку збірна команда України посіла друге місце, випередивши команду Польщі, і пропустила вперед тільки більш чисельну збірну Італії.
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