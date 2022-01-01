Гирьовик-переселенець, який живе і тренується в Луцьку, виборов золото на чемпіонаті Європи

приїхав до Луцька з рідної Волновахи через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. На Волині чоловік продовжує займатися гирьовим спортом, а нещодавно став золотим призером чемпіонату Європи.Про це повідомляють в Асоціації гирьового спорту України.Відкритий чемпіонат Європи з гирьового спорту з 8 по 11 грудня 2022 року відбувався у польському Жешуві. На змаганнях виступило близько 150 учасників з 16 країн.Команду України представляли 17 спортсменів.Серед чоловіків категорії еліт у поштовху гирі протягом 60 хвилин серед майстрів нагороду найвищого ґатунку в скарбничку збірної приніс Нескреба Євген.В командному заліку збірна команда України посіла друге місце, випередивши команду Польщі, і пропустила вперед тільки більш чисельну збірну Італії.