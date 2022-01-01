Гирьовик-переселенець, який живе і тренується в Луцьку, виборов золото на чемпіонаті Європи

Гирьовик-переселенець, який живе і тренується в Луцьку, виборов золото на чемпіонаті Європи
Євген Нескреба приїхав до Луцька з рідної Волновахи через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. На Волині чоловік продовжує займатися гирьовим спортом, а нещодавно став золотим призером чемпіонату Європи.

Про це повідомляють в Асоціації гирьового спорту України.

Відкритий чемпіонат Європи з гирьового спорту з 8 по 11 грудня 2022 року відбувався у польському Жешуві. На змаганнях виступило близько 150 учасників з 16 країн.

Команду України представляли 17 спортсменів.

Серед чоловіків категорії еліт у поштовху гирі протягом 60 хвилин серед майстрів нагороду найвищого ґатунку в скарбничку збірної приніс Нескреба Євген.

В командному заліку збірна команда України посіла друге місце, випередивши команду Польщі, і пропустила вперед тільки більш чисельну збірну Італії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, Волинь, гирьовий спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна повернула з полону ще 64 захисників, або Добрі новини від ВолиньPost за 14 грудня
Сьогодні, 23:23
Сенат Чехії визнав Голодомор Геноцидом українців
Сьогодні, 22:58
Гирьовик-переселенець, який живе і тренується в Луцьку, виборов золото на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 22:13
У Зимному СБУ проводила обшуки не тільки в монастирі: деталі рейду. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
На Харківщині помер військовий з Волині
Сьогодні, 20:24
Схожі новини
Лучанин здобув 2 золота на чемпіонаті України Лучанин здобув 2 золота на чемпіонаті України
03 грудень, 05:28
Капітан «Старого Луцька» – один з найрезультативніших гравців Суперліги Капітан «Старого Луцька» – один з найрезультативніших гравців Суперліги
29 листопад, 08:35
Волинянам присвоїли звання «Заслужений майстер спорту України» Волинянам присвоїли звання «Заслужений майстер спорту України»
17 листопад, 22:58
Лучанин посів друге місце на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате Лучанин посів друге місце на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате
10 листопад, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна повернула з полону ще 64 захисників, або Добрі новини від ВолиньPost за 14 грудня
Сьогодні, 23:23
 0
Сенат Чехії визнав Голодомор Геноцидом українців
Сьогодні, 22:58
 0
Гирьовик-переселенець, який живе і тренується в Луцьку, виборов золото на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 22:13
 0
У Зимному СБУ проводила обшуки не тільки в монастирі: деталі рейду. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
 0
На Харківщині помер військовий з Волині
Сьогодні, 20:24
 0
Медіа
відео
1/8