На Харківщині помер військовий з Волині
Сьогодні, 20:24
Волинь втратила ще одного сина через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ на територію України.
Помер військовослужбовець з Нововолинська. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
На Харківщині помер військовослужбовець Віктор Братчук, 1990 року народження.
Інформація щодо прибуття тіла і прощання з`явиться пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна.
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Помер військовослужбовець з Нововолинська. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
На Харківщині помер військовослужбовець Віктор Братчук, 1990 року народження.
Інформація щодо прибуття тіла і прощання з`явиться пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна.
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