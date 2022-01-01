На Харківщині помер військовий з Волині





Помер військовослужбовець з Нововолинська. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



На Харківщині помер військовослужбовець Віктор Братчук, 1990 року народження.



Інформація щодо прибуття тіла і прощання з`явиться пізніше.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна.

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