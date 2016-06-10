Італія та Франція схвалили надання Україні системи ППО Mamba





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«Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони… Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби», – заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.



Нагадаємо, український уряд наприкінці жовтня подав до Італії запит на отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T, які працюють на 80 км. Цей ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби — 8 ракет можна запустити за 10 секунд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ​​Франція та Італія схвалили прохання України про постачання систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T).Про це повідомляє Громадське з посиланням на французьку газету Challenges.«Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони… Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби», – заявив посол Франції в УкраїніНагадаємо, український уряд наприкінці жовтня подав до Італії запит на отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T, які працюють на 80 км. Цей ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби — 8 ракет можна запустити за 10 секунд.

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