Італія та Франція схвалили надання Україні системи ППО Mamba
Сьогодні, 19:22
Франція та Італія схвалили прохання України про постачання систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T).
Про це повідомляє Громадське з посиланням на французьку газету Challenges.
«Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони… Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби», – заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Нагадаємо, український уряд наприкінці жовтня подав до Італії запит на отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T, які працюють на 80 км. Цей ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби — 8 ракет можна запустити за 10 секунд.
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Про це повідомляє Громадське з посиланням на французьку газету Challenges.
«Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони… Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби», – заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Нагадаємо, український уряд наприкінці жовтня подав до Італії запит на отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T, які працюють на 80 км. Цей ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби — 8 ракет можна запустити за 10 секунд.
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