У Луцьку в перинатальному – нове укриття. ФОТО
Сьогодні, 18:55
Начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко сьогодні, 14 грудня 2022 року, завітав у територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства, де оглянув нове укриття неонатального відділення, збудоване за кошти обласного бюджету.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Як розповіла керівниця закладу Ірина Горавська, на усі роботи витратили понад 1 млн грн. Тривали роботи, за словами керівника підрядної організації, фактично упродовж двох місяців.
Укриття облаштували у підвальному приміщенні за правилами двох стін.
Нині тут є все: від обладнання (кисневі генератори, концентратори, альтернативні джерела обігріву та електроенергії, реанімаційне обладнання) до запасу харчів і води.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
Як розповіла керівниця закладу Ірина Горавська, на усі роботи витратили понад 1 млн грн. Тривали роботи, за словами керівника підрядної організації, фактично упродовж двох місяців.
Укриття облаштували у підвальному приміщенні за правилами двох стін.
Нині тут є все: від обладнання (кисневі генератори, концентратори, альтернативні джерела обігріву та електроенергії, реанімаційне обладнання) до запасу харчів і води.
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