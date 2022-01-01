У Луцьку в перинатальному – нове укриття. ФОТО

У Луцьку в перинатальному – нове укриття. ФОТО
Начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко сьогодні, 14 грудня 2022 року, завітав у територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства, де оглянув нове укриття неонатального відділення, збудоване за кошти обласного бюджету.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Як розповіла керівниця закладу Ірина Горавська, на усі роботи витратили понад 1 млн грн. Тривали роботи, за словами керівника підрядної організації, фактично упродовж двох місяців.

Укриття облаштували у підвальному приміщенні за правилами двох стін.
У Луцьку в перинатальному – нове укриття. ФОТО

Нині тут є все: від обладнання (кисневі генератори, концентратори, альтернативні джерела обігріву та електроенергії, реанімаційне обладнання) до запасу харчів і води.

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Теги: Луцьк, перинатальний центр, укриття
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