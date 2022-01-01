У Луцьку в перинатальному – нове укриття. ФОТО

Начальник обласної військової адміністраціїсьогодні, 14 грудня 2022 року, завітав у територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства, де оглянув нове укриття неонатального відділення, збудоване за кошти обласного бюджету.Про це повідомили у Волинській ОВА.Як розповіла керівниця закладу, на усі роботи витратили понад 1 млн грн. Тривали роботи, за словами керівника підрядної організації, фактично упродовж двох місяців.Укриття облаштували у підвальному приміщенні за правилами двох стін.Нині тут є все: від обладнання (кисневі генератори, концентратори, альтернативні джерела обігріву та електроенергії, реанімаційне обладнання) до запасу харчів і води.