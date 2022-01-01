Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 грудня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.



За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Вночі йтиме сильний сніг, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до 0°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 15 грудня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, місцями невеликий сніг.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Вночі йтиме сильний сніг, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до 0°.

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