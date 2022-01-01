Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 грудня
У четвер, 15 грудня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, місцями невеликий сніг.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Вночі йтиме сильний сніг, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до 0°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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