У Зимному СБУ проводила обшуки не тільки в монастирі: деталі рейду. ВІДЕО





Про це повідомляє Іванну Поліщук. Силовики оглядали територію і приміщення, аби перевірити дані про наміри використання єпархії як осередку "русского мира".



Монастир у селі Зимне поблизу Володимира. Фото: Суспільне Луцьк

Зокрема перевіряли осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.



На територію монастиря журналістів не пускали. Чоловік, який не назвався, сказав, що повідомив про візит журналістів матушку Тамару. Вона, з його слів, прокоментувати ситуацію відмовилася.



Окрім території монастиря, правоохоронці також працювали у приміщенні сільської ради, – розповів голова Зимнівської територіальної громади В’ячеслав Католик.



"Опитують працівників сільської ради, проходить відпрацювання вулиць, установ. У рамках воєнного стану так заходи повинні проводитися, оскільки ми повинні виявляти осіб, які, можливо, мають спільні зв’язки з країною-агресором", – зазначив посадовець



Зі слів голови, перевірки розпочалися з о пів на восьму ранку. Усіх 40 працівників сільради опитали спецпризначенці. Зі слів землевпорядника Миколи Онишкевича, у людей перевіряли контакти "Білорусь-Польща-Росія".



Після сільради Суспільне знову повернулося до монастиря. Паломників на території храму не зустріли. Вдруге ворота монастиря відчинили, однак коментувати перевірку СБУ представники монастиря відмовилися.



До того, що правоохоронці перевіряють місцевих жителів, ставиться спокійно Вадим Литвинчук. Каже: перевіряли приписку, телефон та наявність родичів у Росії. "Вони зараз ходять перевіряють, нічого страшного. Я нічим не заперечую, нічого не маю проти", – говорить волинянин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Зимнівській громаді 14 грудня працівники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією провели обшук у Святогірському Успенському Зимненському ставропігійному жіночому монастирі, а також провели перевірку у сільській раді.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на речницю обласного управління СБУ. Силовики оглядали територію і приміщення, аби перевірити дані про наміри використання єпархії як осередку "русского мира".Монастир у селі Зимне поблизу Володимира. Фото: Суспільне ЛуцькЗокрема перевіряли осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.На територію монастиря журналістів не пускали. Чоловік, який не назвався, сказав, що повідомив про візит журналістів матушку Тамару. Вона, з його слів, прокоментувати ситуацію відмовилася.Окрім території монастиря, правоохоронці також працювали у приміщенні сільської ради, – розповів голова Зимнівської територіальної громади В’ячеслав Католик."Опитують працівників сільської ради, проходить відпрацювання вулиць, установ. У рамках воєнного стану так заходи повинні проводитися, оскільки ми повинні виявляти осіб, які, можливо, мають спільні зв’язки з країною-агресором", – зазначив посадовецьЗі слів голови, перевірки розпочалися з о пів на восьму ранку. Усіх 40 працівників сільради опитали спецпризначенці. Зі слів землевпорядника Миколи Онишкевича, у людей перевіряли контакти "Білорусь-Польща-Росія".Після сільради Суспільне знову повернулося до монастиря. Паломників на території храму не зустріли. Вдруге ворота монастиря відчинили, однак коментувати перевірку СБУ представники монастиря відмовилися.До того, що правоохоронці перевіряють місцевих жителів, ставиться спокійно Вадим Литвинчук. Каже: перевіряли приписку, телефон та наявність родичів у Росії. "Вони зараз ходять перевіряють, нічого страшного. Я нічим не заперечую, нічого не маю проти", – говорить волинянин.

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