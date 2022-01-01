На Волині відкриють центр з прав людини

На Волині відкриють центр з прав людини
У Волинській області планують відкрити Координаційний центр Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Сьогодні, 14 грудня, у стінах Офісу Омбудсмана України відбулася зустріч з родинами волинських військовослужбовців.

Лубінець повідомив присутнім про те, що Україні вдається повертати з полону наших громадян навіть у той час, коли воєнні дії ще тривають.

Він розповів, що на Волині планують відкрити Координаційний центр Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який би зміг оперативніше працювати в регіоні у сфері надання допомогти з пошуку зниклих або депортованих осіб.

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Теги: центр з прав людини, зниклі, депортовані, Волинь, Лубінець
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