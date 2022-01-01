Працівники Луцькради купили 10 автомобілів для ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 17:51
За кошти працівників Луцької міської ради, які вони здають як одноденний заробіток, придбали 10 автомобілів для потреб ЗСУ.
Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук.
Переважна більшість машин підвищеної прохідності, є також мікроавтобус. На автомобілі наразі найбільший запит, тому що сьогодні в умовах снігу, а іноді й болота, вони дуже важливі.
Авто передадуть для потреб 14-ї та 65-ї бригад, 32 реактивного артилерійського полку, нашої 100 бригади ТРО, ДУК ПС, ОЗСП “Любарт” та батальйону “Сонечко”.
На придбання автомобілів витратили понад 1,5 мільйони гривень (одноденний заробіток за 3 місяці). Всього працівники міської ради пожертвували для потреб військових понад 4 мільйони гривень.
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Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук.
Переважна більшість машин підвищеної прохідності, є також мікроавтобус. На автомобілі наразі найбільший запит, тому що сьогодні в умовах снігу, а іноді й болота, вони дуже важливі.
Авто передадуть для потреб 14-ї та 65-ї бригад, 32 реактивного артилерійського полку, нашої 100 бригади ТРО, ДУК ПС, ОЗСП “Любарт” та батальйону “Сонечко”.
На придбання автомобілів витратили понад 1,5 мільйони гривень (одноденний заробіток за 3 місяці). Всього працівники міської ради пожертвували для потреб військових понад 4 мільйони гривень.
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