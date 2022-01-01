Працівники Луцькради купили 10 автомобілів для ЗСУ. ФОТО





Про це Ігор Поліщук.



Переважна більшість машин підвищеної прохідності, є також мікроавтобус. На автомобілі наразі найбільший запит, тому що сьогодні в умовах снігу, а іноді й болота, вони дуже важливі.



Авто передадуть для потреб 14-ї та 65-ї бригад, 32 реактивного артилерійського полку, нашої 100 бригади ТРО, ДУК ПС, ОЗСП “Любарт” та батальйону “Сонечко”.



На придбання автомобілів витратили понад 1,5 мільйони гривень (одноденний заробіток за 3 місяці). Всього працівники міської ради пожертвували для потреб військових понад 4 мільйони гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За кошти працівників Луцької міської ради, які вони здають як одноденний заробіток, придбали 10 автомобілів для потреб ЗСУ.Про це розповів мер ЛуцькаПереважна більшість машин підвищеної прохідності, є також мікроавтобус. На автомобілі наразі найбільший запит, тому що сьогодні в умовах снігу, а іноді й болота, вони дуже важливі.Авто передадуть для потреб 14-ї та 65-ї бригад, 32 реактивного артилерійського полку, нашої 100 бригади ТРО, ДУК ПС, ОЗСП “Любарт” та батальйону “Сонечко”.На придбання автомобілів витратили понад 1,5 мільйони гривень (одноденний заробіток за 3 місяці). Всього працівники міської ради пожертвували для потреб військових понад 4 мільйони гривень.

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