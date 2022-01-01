Працівники Луцькради купили 10 автомобілів для ЗСУ. ФОТО

Працівники Луцькради купили 10 автомобілів для ЗСУ. ФОТО
За кошти працівників Луцької міської ради, які вони здають як одноденний заробіток, придбали 10 автомобілів для потреб ЗСУ.

Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук.

Переважна більшість машин підвищеної прохідності, є також мікроавтобус. На автомобілі наразі найбільший запит, тому що сьогодні в умовах снігу, а іноді й болота, вони дуже важливі.

Авто передадуть для потреб 14-ї та 65-ї бригад, 32 реактивного артилерійського полку, нашої 100 бригади ТРО, ДУК ПС, ОЗСП “Любарт” та батальйону “Сонечко”.

На придбання автомобілів витратили понад 1,5 мільйони гривень (одноденний заробіток за 3 місяці). Всього працівники міської ради пожертвували для потреб військових понад 4 мільйони гривень.
Працівники Луцькради купили 10 автомобілів для ЗСУ. ФОТО
Працівники Луцькради купили 10 автомобілів для ЗСУ. ФОТО
Працівники Луцькради купили 10 автомобілів для ЗСУ. ФОТО
Працівники Луцькради купили 10 автомобілів для ЗСУ. ФОТО

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Теги: автомобілі, ЗСУ, працівники Луцькради
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