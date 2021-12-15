У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО

У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО
14 грудня до Володимира прибув Вифлеємський вогонь миру. Зустріч польської та української делегацій відбулася на мості пункту пропуску «Устилуг-Зосін».

Про це повідомляє Володимирська міська рада.

Традиційно, харцери передали вогонь юним володимирчанам з ліцею імені Цинкаловського, членам Нововолинського осередку Національної скаутської організації «Пласт». Разом із ними вогонь зустрічали представники влади, настоятелі храмів різних конфесій, а також прикордонники обох держав.
У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО

27-ий рік поспіль молодь, члени «Пласту» та духовенство привозять Вифлеємський вогонь миру в Україну та поширюють його по всіх куточках країни. Саме Вифлеємський вогонь символізує прийдешні свята, затишок і все тепле та хороше, з чим асоціюється Різдво. Цьогоріч захід був ще більший емоційний, оскільки наші брати поляки одні з тих, хто найбільше переймаються війною в Україні та допомагають нам наближати перемогу.
У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО

Напередодні прийдешніх свят у спільній молитві присутні обмінялись подарунками та словами вдячності, побажали довгоочікуваного миру, злагоди, здоров’я та якнайшвидшої перемоги. Традиційно з вуст присутніх лунали святкові колядки.

Після заходів на пункті пропуску вогонь миру розійшовся Володимиром: запалені лампадки було передано територіальному центру соціального обслуговування, КП «Володимирському ТМО», а також іншим закладам та установам.
У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО

Далі Вифлеємський вогонь миру помандрував до сусіднього Нововолинська, де він буде переданий громадам церков різних конфесій, символізуючи єднання усіх християн у час святкувань Божого народження. Також на вечірньому шикуванні міський голова Ігор Пальонка передасть лампадку нашим військовим.

Відсьогодні всі охочі зможуть запалити свою свічку благодатним Вифлеємським вогнем у всіх храмах громади, аби принести у свій дім частинку миру та злагоди.
У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО
У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО
У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО
У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО
У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО
У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО

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Теги: Вифлеємський вогонь
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