У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО





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Традиційно, харцери передали вогонь юним володимирчанам з ліцею імені Цинкаловського, членам Нововолинського осередку Національної скаутської організації «Пласт». Разом із ними вогонь зустрічали представники влади, настоятелі храмів різних конфесій, а також прикордонники обох держав.



27-ий рік поспіль молодь, члени «Пласту» та духовенство привозять Вифлеємський вогонь миру в Україну та поширюють його по всіх куточках країни. Саме Вифлеємський вогонь символізує прийдешні свята, затишок і все тепле та хороше, з чим асоціюється Різдво. Цьогоріч захід був ще більший емоційний, оскільки наші брати поляки одні з тих, хто найбільше переймаються війною в Україні та допомагають нам наближати перемогу.



Напередодні прийдешніх свят у спільній молитві присутні обмінялись подарунками та словами вдячності, побажали довгоочікуваного миру, злагоди, здоров’я та якнайшвидшої перемоги. Традиційно з вуст присутніх лунали святкові колядки.



Після заходів на пункті пропуску вогонь миру розійшовся Володимиром: запалені лампадки було передано територіальному центру соціального обслуговування, КП «Володимирському ТМО», а також іншим закладам та установам.



Далі Вифлеємський вогонь миру помандрував до сусіднього Нововолинська, де він буде переданий громадам церков різних конфесій, символізуючи єднання усіх християн у час святкувань Божого народження. Також на вечірньому шикуванні міський голова Ігор Пальонка передасть лампадку нашим військовим.



Відсьогодні всі охочі зможуть запалити свою свічку благодатним Вифлеємським вогнем у всіх храмах громади, аби принести у свій дім частинку миру та злагоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 грудня до Володимира прибув Вифлеємський вогонь миру. Зустріч польської та української делегацій відбулася на мості пункту пропуску «Устилуг-Зосін».Про це повідомляє Володимирська міська рада.Традиційно, харцери передали вогонь юним володимирчанам з ліцею імені Цинкаловського, членам Нововолинського осередку Національної скаутської організації «Пласт». Разом із ними вогонь зустрічали представники влади, настоятелі храмів різних конфесій, а також прикордонники обох держав.27-ий рік поспіль молодь, члени «Пласту» та духовенство привозять Вифлеємський вогонь миру в Україну та поширюють його по всіх куточках країни. Саме Вифлеємський вогонь символізує прийдешні свята, затишок і все тепле та хороше, з чим асоціюється Різдво. Цьогоріч захід був ще більший емоційний, оскільки наші брати поляки одні з тих, хто найбільше переймаються війною в Україні та допомагають нам наближати перемогу.Напередодні прийдешніх свят у спільній молитві присутні обмінялись подарунками та словами вдячності, побажали довгоочікуваного миру, злагоди, здоров’я та якнайшвидшої перемоги. Традиційно з вуст присутніх лунали святкові колядки.Після заходів на пункті пропуску вогонь миру розійшовся Володимиром: запалені лампадки було передано територіальному центру соціального обслуговування, КП «Володимирському ТМО», а також іншим закладам та установам.Далі Вифлеємський вогонь миру помандрував до сусіднього Нововолинська, де він буде переданий громадам церков різних конфесій, символізуючи єднання усіх християн у час святкувань Божого народження. Також на вечірньому шикуванні міський головапередасть лампадку нашим військовим.Відсьогодні всі охочі зможуть запалити свою свічку благодатним Вифлеємським вогнем у всіх храмах громади, аби принести у свій дім частинку миру та злагоди.

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