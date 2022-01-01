Велика Британія запровадила санкції проти волинянина





Про це пише



Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на удари по українській інфраструктурі – передає Nexta.



Обмеження стосуються російських високопосадовців, які підтримують військове вторгнення, командирів військових частин, причетних до ракетних ударів по містах України та іранських бізнесменів і військових чиновників, які займаються виробництвом або постачанням до росії безпілотників.



Потрапив до цього списку й уродженець Любешівщині (село Ветли) генерал Михайло Зусько, який нині служить начальником штабу західної групи окупаційних військ.



Їхні активи на території Великої Британії заморожені, а в'їзд до країни заборонений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед командирів військових частин Росії, які потрапили до нового санкційного списку, і генерал-зрадник із Волині.Про це пише Район.Любешів. Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на удари по українській інфраструктурі – передає Nexta.Обмеження стосуються російських високопосадовців, які підтримують військове вторгнення, командирів військових частин, причетних до ракетних ударів по містах України та іранських бізнесменів і військових чиновників, які займаються виробництвом або постачанням до росії безпілотників.Потрапив до цього списку й уродженець Любешівщині (село Ветли) генералЇхні активи на території Великої Британії заморожені, а в'їзд до країни заборонений.

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