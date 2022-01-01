Велика Британія запровадила санкції проти волинянина
Сьогодні, 17:12
Серед командирів військових частин Росії, які потрапили до нового санкційного списку, і генерал-зрадник із Волині.
Про це пише Район.Любешів.
Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на удари по українській інфраструктурі – передає Nexta.
Обмеження стосуються російських високопосадовців, які підтримують військове вторгнення, командирів військових частин, причетних до ракетних ударів по містах України та іранських бізнесменів і військових чиновників, які займаються виробництвом або постачанням до росії безпілотників.
Потрапив до цього списку й уродженець Любешівщині (село Ветли) генерал Михайло Зусько, який нині служить начальником штабу західної групи окупаційних військ.
Їхні активи на території Великої Британії заморожені, а в'їзд до країни заборонений.
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Про це пише Район.Любешів.
Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на удари по українській інфраструктурі – передає Nexta.
Обмеження стосуються російських високопосадовців, які підтримують військове вторгнення, командирів військових частин, причетних до ракетних ударів по містах України та іранських бізнесменів і військових чиновників, які займаються виробництвом або постачанням до росії безпілотників.
Потрапив до цього списку й уродженець Любешівщині (село Ветли) генерал Михайло Зусько, який нині служить начальником штабу західної групи окупаційних військ.
Їхні активи на території Великої Британії заморожені, а в'їзд до країни заборонений.
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