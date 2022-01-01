Чому приховують втрати ЗСУ у війні з Росією: пояснення Міноборони
Сьогодні, 16:30
Міноборони України не розкриває втрати ЗСУ з міркувань військової науки, однак їх буде озвучено після закінчення війни з Росією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
Як пояснила Маляр, у військовій науці тактика поведінки військ залежить від співвідношення втрат у противника. Тобто, у разі певного відсотка втрат, можлива зміна тактики дій армії.
"Щоб ворог не володів цією інформацією, її приховують, от і все. Закінчиться війна, все стане відомо. Родичі одержують виплати, ми ховаємо загиблих, це неможливо буде приховати", - заявила заступниця міністра оборони.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ уже втратила вже близько 96 тисяч військових.
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Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
Як пояснила Маляр, у військовій науці тактика поведінки військ залежить від співвідношення втрат у противника. Тобто, у разі певного відсотка втрат, можлива зміна тактики дій армії.
"Щоб ворог не володів цією інформацією, її приховують, от і все. Закінчиться війна, все стане відомо. Родичі одержують виплати, ми ховаємо загиблих, це неможливо буде приховати", - заявила заступниця міністра оборони.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ уже втратила вже близько 96 тисяч військових.
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