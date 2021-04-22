У Луцьку вшанували учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

У Луцьку вшанували учасників ліквідації аварії на ЧАЕС
Участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС брали три з половиною тисячі волинян, нині лишилося менше половини.

Про це розповів Суспільному голова "Союзу інвалідів Чорнобиля Волині" Ростислав Кухтей.

З його слів, щодня в області помирає один ліквідатор аварії на ЧАЕС, старший 65 років.
У Луцьку вшанували учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

У Луцьку, 14 грудня, в День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на меморіалі віддали шану ліквідаторам, які одні з перших боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Серед них було понад три з половиною тисячі волинян.

"Ми збираємося біля пам'ятника жертвам Чорнобиля щороку, щоб вшанувати пам'ять тих, які пішли з життя", – каже Ростислав Кухтей.

Микола Осипюк має статус ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС. Розповів: будував міст через річку Прип'ять, відмовитися була можливість, але вирішив їхати. Пробув на радіаційно забрудненій території два роки.
У Луцьку вшанували учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

Вшанування пам'яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС тривала пів години, до неї долучилися понад пів сотні волинян.

Учасники поклали квіти до пам'ятного знака ліквідаторам та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.

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Теги: Волиняни, вшанування, Чорнобильська АЕС
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