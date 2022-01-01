Біля кордону з Білоруссю вибухнула міна: є постраждалий





Про це повідомляє



"На Київщині в одному з населених пунктів, що перебував під окупацією російських загарбників, прикордонники зафіксували вибух невідомого предмету. На місце події негайно викликали фахівців, які виявили протипіхотну міну російського виробництва ПМН-4", - сказано у повідомленні.



Через вибух постраждала людина. Її доправили в лікарню з мінно-вибуховою травмою.



Наголошується, що у прикордонних з Росією та Білоруссю областях діють режимні обмеження, зокрема, там заборонено відвідувати лісові масиви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Київській області поблизу кордону із Білоруссю стався вибух російської протипіхотної міни, внаслідок чого людина зазнала травм.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державна прикордонна служба."На Київщині в одному з населених пунктів, що перебував під окупацією російських загарбників, прикордонники зафіксували вибух невідомого предмету. На місце події негайно викликали фахівців, які виявили протипіхотну міну російського виробництва ПМН-4", - сказано у повідомленні.Через вибух постраждала людина. Її доправили в лікарню з мінно-вибуховою травмою.Наголошується, що у прикордонних з Росією та Білоруссю областях діють режимні обмеження, зокрема, там заборонено відвідувати лісові масиви.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію