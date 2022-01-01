Біля кордону з Білоруссю вибухнула міна: є постраждалий

Біля кордону з Білоруссю вибухнула міна: є постраждалий
У Київській області поблизу кордону із Білоруссю стався вибух російської протипіхотної міни, внаслідок чого людина зазнала травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державна прикордонна служба.

"На Київщині в одному з населених пунктів, що перебував під окупацією російських загарбників, прикордонники зафіксували вибух невідомого предмету. На місце події негайно викликали фахівців, які виявили протипіхотну міну російського виробництва ПМН-4", - сказано у повідомленні.

Через вибух постраждала людина. Її доправили в лікарню з мінно-вибуховою травмою.

Наголошується, що у прикордонних з Росією та Білоруссю областях діють режимні обмеження, зокрема, там заборонено відвідувати лісові масиви.
Біля кордону з Білоруссю вибухнула міна: є постраждалий

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Теги: міна, кордон з Білоруссю
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