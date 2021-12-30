Волонтерка з Луцька отримала нагороду від Залужного

Ольга Валянік отримала нагороди від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та від командира 14-ої ОМБР імені князя Романа Великого полковника Олександра Охріменка.



Про це Ольга Валянік



«Хоча на додатках до нагород від Валерія Залужного і Олександра Охріменка моє прізвище - це відзнаки усіх вас, хто допомагав, допомагає і буде допомагати нашим захисникам, наближаючи перемогу. Хтось може подумати - для чого ці нагороди зараз, війна ще ж не закінчена. Не погоджусь. Відзнаки показують, що ми все робимо правильно, хто що б не сказав», - написала волонтерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерка луцького штабу «Ангар»отримала нагороди від Головнокомандувача Збройних Сил Українита від командира 14-ої ОМБР імені князя Романа Великого полковникаПро це Ольга Валянік написала на своїй сторінці у Facebook.«Хоча на додатках до нагород від Валерія Залужного і Олександра Охріменка моє прізвище - це відзнаки усіх вас, хто допомагав, допомагає і буде допомагати нашим захисникам, наближаючи перемогу. Хтось може подумати - для чого ці нагороди зараз, війна ще ж не закінчена. Не погоджусь. Відзнаки показують, що ми все робимо правильно, хто що б не сказав», - написала волонтерка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію