Волонтерка з Луцька отримала нагороду від Залужного
Сьогодні, 14:34
Волонтерка луцького штабу «Ангар» Ольга Валянік отримала нагороди від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та від командира 14-ої ОМБР імені князя Романа Великого полковника Олександра Охріменка.
Про це Ольга Валянік написала на своїй сторінці у Facebook.
«Хоча на додатках до нагород від Валерія Залужного і Олександра Охріменка моє прізвище - це відзнаки усіх вас, хто допомагав, допомагає і буде допомагати нашим захисникам, наближаючи перемогу. Хтось може подумати - для чого ці нагороди зараз, війна ще ж не закінчена. Не погоджусь. Відзнаки показують, що ми все робимо правильно, хто що б не сказав», - написала волонтерка.
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Про це Ольга Валянік написала на своїй сторінці у Facebook.
«Хоча на додатках до нагород від Валерія Залужного і Олександра Охріменка моє прізвище - це відзнаки усіх вас, хто допомагав, допомагає і буде допомагати нашим захисникам, наближаючи перемогу. Хтось може подумати - для чого ці нагороди зараз, війна ще ж не закінчена. Не погоджусь. Відзнаки показують, що ми все робимо правильно, хто що б не сказав», - написала волонтерка.
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