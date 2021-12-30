Волонтерка з Луцька отримала нагороду від Залужного

Волонтерка з Луцька отримала нагороду від Залужного
Волонтерка луцького штабу «Ангар» Ольга Валянік отримала нагороди від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та від командира 14-ої ОМБР імені князя Романа Великого полковника Олександра Охріменка.

Про це Ольга Валянік написала на своїй сторінці у Facebook.

«Хоча на додатках до нагород від Валерія Залужного і Олександра Охріменка моє прізвище - це відзнаки усіх вас, хто допомагав, допомагає і буде допомагати нашим захисникам, наближаючи перемогу. Хтось може подумати - для чого ці нагороди зараз, війна ще ж не закінчена. Не погоджусь. Відзнаки показують, що ми все робимо правильно, хто що б не сказав», - написала волонтерка.
Волонтерка з Луцька отримала нагороду від Залужного
Волонтерка з Луцька отримала нагороду від Залужного

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Теги: Валянік, волонтерка, нагорода, Луцьк
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