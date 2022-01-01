В ОП розповіли, що відбувається у Білорусі і чи загрожує це Україні





Про це в коментаріМихайло Подоляк.



При цьому він наголосив, Росія, безумовно, постійно тисне на Білорусь.



"Для Росії вкрай вигідно відкрити сухопутну операцію через Білорусь на території України, щоб відтягнути з ключових напрямків певну кількість наших військовослужбовців, щоб перерозподілити навантаження на свої ділянки фронту і таким чином підвищити шанси на свій контрнаступ", - пояснює Подоляк.



За його словами, мова перш за все йде про донецький і луганський напрямки.



"Це зрозуміла тактично потреба відкрити білоруський фронт. Для цього РФ сформувала там так зване союзне угрупування і фактично взяла під контроль білоруську армію", - каже Подоляк.



Він зазначив, росіяни поступово перекидають на територію РБ мобілізованих та повідомив, що "там уже десь знаходяться 12-15 тисяч мобілізованих росіян".



"По-третє, вони тотально контролюють силову вертикаль Білорусі, в тому числі ССО місцеве, сили спеціального призначення. Крім того, вони постійно політично тиснуть на Лукашенка, доводячи йому, що якщо Росія програє, то він буде на лавці підсудних сидіти разом з представниками російської політичної еліти", - звернув увагу Подоляк.



При цьому він наголосив, українська розвідка активно відпрацьовує все, що відбувається на території Білорусі.



"Ми бачимо, що вони постійно ротують війська, тобто перекидають їх з одного полігону на інший, в тому числі і до кордонів України. Але ми бачимо, що вони перекидають, який обсяг техніки. Росія в Білорусь відправила перш за все протиракетну, протиповітряну техніку. Це не техніка для наступу, це не танки, не БТРи", - акцентує Подоляк.



Своєю чергою він заспокоїв українців, адже казати, що "у Білорусі може бути формований ударний кулак, як це люблять росіяни, які воюють в класичній радянській методології - немає на це підстав ніяких".



"Тому будемо відстежувати все, що відбувається в Білорусі, але на сьогодні треба спокійно ставитись, бо це більше інформаційна робота, щоб дестабілізувати Україну. Але є один нюанс - вони настільки не розуміють Україну, що вони нас не дестабілізують, а навпаки мобілізують", - підсумував Подоляк.



Нагадаємо, вчора білоруський диктатор Олександр Лукашенко доручив провести "раптову перевірку" бойової готовності Збройних Сил республіки. Втім, більшість експертів, думку яких дізналося РБК-Україна зійшлися в думках, що в цьому немає загрози для України.



Більше того, речника ДПСУ Андрій Демченко сказав виданню, що ситуація залишається контрольованою і для української сторони, яка постійно укріплює свої рубежі, нічого не змінює.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ризику повторного наступу з Білорусі наразі немає. Все, що відбувається на білоруській території, є більше інформаційною роботою для дестабілізації України Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президентаПри цьому він наголосив, Росія, безумовно, постійно тисне на Білорусь."Для Росії вкрай вигідно відкрити сухопутну операцію через Білорусь на території України, щоб відтягнути з ключових напрямків певну кількість наших військовослужбовців, щоб перерозподілити навантаження на свої ділянки фронту і таким чином підвищити шанси на свій контрнаступ", - пояснює Подоляк.За його словами, мова перш за все йде про донецький і луганський напрямки."Це зрозуміла тактично потреба відкрити білоруський фронт. Для цього РФ сформувала там так зване союзне угрупування і фактично взяла під контроль білоруську армію", - каже Подоляк.Він зазначив, росіяни поступово перекидають на територію РБ мобілізованих та повідомив, що "там уже десь знаходяться 12-15 тисяч мобілізованих росіян"."По-третє, вони тотально контролюють силову вертикаль Білорусі, в тому числі ССО місцеве, сили спеціального призначення. Крім того, вони постійно політично тиснуть на Лукашенка, доводячи йому, що якщо Росія програє, то він буде на лавці підсудних сидіти разом з представниками російської політичної еліти", - звернув увагу Подоляк.При цьому він наголосив, українська розвідка активно відпрацьовує все, що відбувається на території Білорусі."Ми бачимо, що вони постійно ротують війська, тобто перекидають їх з одного полігону на інший, в тому числі і до кордонів України. Але ми бачимо, що вони перекидають, який обсяг техніки. Росія в Білорусь відправила перш за все протиракетну, протиповітряну техніку. Це не техніка для наступу, це не танки, не БТРи", - акцентує Подоляк.Своєю чергою він заспокоїв українців, адже казати, що "у Білорусі може бути формований ударний кулак, як це люблять росіяни, які воюють в класичній радянській методології - немає на це підстав ніяких"."Тому будемо відстежувати все, що відбувається в Білорусі, але на сьогодні треба спокійно ставитись, бо це більше інформаційна робота, щоб дестабілізувати Україну. Але є один нюанс - вони настільки не розуміють Україну, що вони нас не дестабілізують, а навпаки мобілізують", - підсумував Подоляк.Нагадаємо, вчора білоруський диктатордоручив провести "раптову перевірку" бойової готовності Збройних Сил республіки. Втім, більшість експертів, думку яких дізналося РБК-Україна зійшлися в думках, що в цьому немає загрози для України.Більше того, речника ДПСУсказав виданню, що ситуація залишається контрольованою і для української сторони, яка постійно укріплює свої рубежі, нічого не змінює.

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