На окупованих територіях виявили дитячі катівні, – Лубінець
Сьогодні, 14:30
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські військові на окупованих територіях облаштовують дитячі катівні.
Про це він сказав у доповіді про дотримання прав постраждалих внаслідок російської агресії проти України, пише Суспільне.
"На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній є окрема камера, де тримали дітей", — сказав омбудсмен.
За словами Лубінця, дітям давали воду через день, не давали їжу, розказували, що батьки від них відмовилися.
"Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур", — сказав він.
На деокупованих територіях Київщини, Харківщини, Херсонщини українські військові та правоохоронці виявляли катівні та масові поховання. У Бучі на Київщині правоохоронці виявили катівню в дитячому санаторії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він сказав у доповіді про дотримання прав постраждалих внаслідок російської агресії проти України, пише Суспільне.
"На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній є окрема камера, де тримали дітей", — сказав омбудсмен.
За словами Лубінця, дітям давали воду через день, не давали їжу, розказували, що батьки від них відмовилися.
"Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур", — сказав він.
На деокупованих територіях Київщини, Харківщини, Херсонщини українські військові та правоохоронці виявляли катівні та масові поховання. У Бучі на Київщині правоохоронці виявили катівню в дитячому санаторії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українському народу вручили премію «За свободу думки»
Сьогодні, 14:56
Волонтерка з Луцька отримала нагороду від Залужного
Сьогодні, 14:34
На окупованих територіях виявили дитячі катівні, – Лубінець
Сьогодні, 14:30
На Волині рятувальники витягнули з пастки собаку
Сьогодні, 13:25
Медіа