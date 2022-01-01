На окупованих територіях виявили дитячі катівні, – Лубінець

Дмитро Лубінець заявив, що російські військові на окупованих територіях облаштовують дитячі катівні.



Про це він сказав у доповіді про дотримання прав постраждалих внаслідок російської агресії проти України, пише



"На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній є окрема камера, де тримали дітей", — сказав омбудсмен.



За словами Лубінця, дітям давали воду через день, не давали їжу, розказували, що батьки від них відмовилися.



"Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур", — сказав він.



На деокупованих територіях Київщини, Харківщини, Херсонщини українські військові та правоохоронці виявляли катівні та масові поховання. У Бучі на Київщині правоохоронці виявили катівню в дитячому санаторії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважений Верховної Ради з прав людинизаявив, що російські військові на окупованих територіях облаштовують дитячі катівні.Про це він сказав у доповіді про дотримання прав постраждалих внаслідок російської агресії проти України, пише Суспільне "На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній є окрема камера, де тримали дітей", — сказав омбудсмен.За словами Лубінця, дітям давали воду через день, не давали їжу, розказували, що батьки від них відмовилися."Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур", — сказав він.На деокупованих територіях Київщини, Харківщини, Херсонщини українські військові та правоохоронці виявляли катівні та масові поховання. У Бучі на Київщині правоохоронці виявили катівню в дитячому санаторії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію