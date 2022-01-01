На окупованих територіях виявили дитячі катівні, – Лубінець

На окупованих територіях виявили дитячі катівні, – Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські військові на окупованих територіях облаштовують дитячі катівні.

Про це він сказав у доповіді про дотримання прав постраждалих внаслідок російської агресії проти України, пише Суспільне.

"На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній є окрема камера, де тримали дітей", — сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, дітям давали воду через день, не давали їжу, розказували, що батьки від них відмовилися.

"Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур", — сказав він.

На деокупованих територіях Київщини, Харківщини, Херсонщини українські військові та правоохоронці виявляли катівні та масові поховання. У Бучі на Київщині правоохоронці виявили катівню в дитячому санаторії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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