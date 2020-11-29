На Волині рятувальники витягнули з пастки собаку





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



О 8:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Рівненській за будівлею одного з підприємств чути жалібне скавоління собаки.



Рятувальники не могли залишити тварину у біді, виїхали на місце події і за допомогою спеціальних засобів витягнули чотирилапого з пастки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 14 грудня, рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення врятували собаку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.О 8:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Рівненській за будівлею одного з підприємств чути жалібне скавоління собаки.Рятувальники не могли залишити тварину у біді, виїхали на місце події і за допомогою спеціальних засобів витягнули чотирилапого з пастки.

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