На Волині рятувальники витягнули з пастки собаку
Сьогодні, 13:25
Сьогодні вранці, 14 грудня, рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення врятували собаку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
О 8:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Рівненській за будівлею одного з підприємств чути жалібне скавоління собаки.
Рятувальники не могли залишити тварину у біді, виїхали на місце події і за допомогою спеціальних засобів витягнули чотирилапого з пастки.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
О 8:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Рівненській за будівлею одного з підприємств чути жалібне скавоління собаки.
Рятувальники не могли залишити тварину у біді, виїхали на місце події і за допомогою спеціальних засобів витягнули чотирилапого з пастки.
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