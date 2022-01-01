У селі на Волині через бензиновий генератор сталася пожежа
Сьогодні, 13:02
Сьогодні, вранці, 14 грудня, у селі Згорани, ймовірно, через замикання електропроводки бензинового генератора виникла пожежа в гаражі на території домогосподарства.
Про це повідомили у Ковельському районному управлінні ГУ ДСНС у Волинській області.
На щастя, пошкоджено лише оздоблення вхідних дверей до гаража.
Потерпілих немає.
Рятувальники вкотре наголошують на відповідальному користуванні альтернативними джерелами електропостачання, зокрема генераторами.
Основні правила використання генераторів:
• Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі! НЕ МОЖНА встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків.
• Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше 6 метрів! Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.
• Заправляйте генератор тільки на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (через ризик пожежі).
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Про це повідомили у Ковельському районному управлінні ГУ ДСНС у Волинській області.
На щастя, пошкоджено лише оздоблення вхідних дверей до гаража.
Потерпілих немає.
Рятувальники вкотре наголошують на відповідальному користуванні альтернативними джерелами електропостачання, зокрема генераторами.
Основні правила використання генераторів:
• Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі! НЕ МОЖНА встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків.
• Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше 6 метрів! Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.
• Заправляйте генератор тільки на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (через ризик пожежі).
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