У селі на Волині через бензиновий генератор сталася пожежа





Про це



На щастя, пошкоджено лише оздоблення вхідних дверей до гаража.

Потерпілих немає.



Рятувальники вкотре наголошують на відповідальному користуванні альтернативними джерелами електропостачання, зокрема генераторами.



Основні правила використання генераторів:



• Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі! НЕ МОЖНА встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків.



• Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше 6 метрів! Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.



• Заправляйте генератор тільки на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (через ризик пожежі).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, вранці, 14 грудня, у селі Згорани, ймовірно, через замикання електропроводки бензинового генератора виникла пожежа в гаражі на території домогосподарства.Про це повідомили у Ковельському районному управлінні ГУ ДСНС у Волинській області.На щастя, пошкоджено лише оздоблення вхідних дверей до гаража.Потерпілих немає.Рятувальники вкотре наголошують на відповідальному користуванні альтернативними джерелами електропостачання, зокрема генераторами.Основні правила використання генераторів:• Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі! НЕ МОЖНА встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків.• Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше 6 метрів! Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.• Заправляйте генератор тільки на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (через ризик пожежі).

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