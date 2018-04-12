Волинянин отримав переохолодження і відморозив кінцівки
Сьогодні, 12:44
У Володимирському районі від переохолодження постраждало дві людини.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Зокрема мешканець Устилузької громади отримав загальне переохолодження, а мешканець Павлівської громади отримав загальне переохолодження та відмороження обох нижніх кінцівок.
Володимирське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області вкотре нагадує мешканцям району елементарні правила, аби уникнути переохолодження та обмороження:
- носіть просторий одяг – це сприяє нормальній циркуляції крові. Зокрема тісне взуття може створювати передумови обмороження;
- не виходьте на мороз без рукавичок, шарфу та головного убору;
- у вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте захисним кремом;
- не носіть на морозі металевих прикрас;
- пам'ятайте, що алкогольне сп’яніння сприяє швидкій втраті тепла, тож обмежте споживання алкогольних напоїв;
- перед виходом на холод бажано поїсти – вам необхідна додаткова енергія;
- слід враховувати, що у дітей терморегуляція ще не налагоджена, а в осіб похилого віку при деяких хворобах порушена. Ці категорії найбільш піддаються обмороженню та переохолодженню, тому враховуйте це під час планування прогулянок узимку.
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Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Зокрема мешканець Устилузької громади отримав загальне переохолодження, а мешканець Павлівської громади отримав загальне переохолодження та відмороження обох нижніх кінцівок.
Володимирське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області вкотре нагадує мешканцям району елементарні правила, аби уникнути переохолодження та обмороження:
- носіть просторий одяг – це сприяє нормальній циркуляції крові. Зокрема тісне взуття може створювати передумови обмороження;
- не виходьте на мороз без рукавичок, шарфу та головного убору;
- у вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте захисним кремом;
- не носіть на морозі металевих прикрас;
- пам'ятайте, що алкогольне сп’яніння сприяє швидкій втраті тепла, тож обмежте споживання алкогольних напоїв;
- перед виходом на холод бажано поїсти – вам необхідна додаткова енергія;
- слід враховувати, що у дітей терморегуляція ще не налагоджена, а в осіб похилого віку при деяких хворобах порушена. Ці категорії найбільш піддаються обмороженню та переохолодженню, тому враховуйте це під час планування прогулянок узимку.
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