У «Ягодині» почала діяти електронна черга для вантажівок. ВІДЕО





Про це у Андрій Гнатюк.



Там уже запустили пілотну онлайн-реєстрацію автомобілів. Електронна черга для перетину кордону допоможе подолати скупчення вантажівок перед пунктами пропуску, усуне корупційні питання продажу місць у живих чергах і не спонукатиме водіїв жити тижнями в польових умовах, запевняють урядовці.



Програма для ознайомлення вже доступна два місяці, а з 1 грудня запрацювала тестово. Контролює реєстрацію «Укртрансбезпека». І зараз першочергове завдання увести в базу тих, хто тижнями чекає оформлення в живій черзі. Таких фур з’їхалося зо 2000. Ще майже тисяча автомобілів, які не потребують фітосанітарного або ветеринарного контролю вантажів у Польщі, їдуть окремою смугою руху без реєстрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Є-черга для перевізників та водіїв-експортерів тепер обов’язкова в пункті пропуску «Ягодин», що на кордоні з Польщею.Про це у відеосюжеті інформує журналістТам уже запустили пілотну онлайн-реєстрацію автомобілів. Електронна черга для перетину кордону допоможе подолати скупчення вантажівок перед пунктами пропуску, усуне корупційні питання продажу місць у живих чергах і не спонукатиме водіїв жити тижнями в польових умовах, запевняють урядовці.Програма для ознайомлення вже доступна два місяці, а з 1 грудня запрацювала тестово. Контролює реєстрацію «Укртрансбезпека». І зараз першочергове завдання увести в базу тих, хто тижнями чекає оформлення в живій черзі. Таких фур з’їхалося зо 2000. Ще майже тисяча автомобілів, які не потребують фітосанітарного або ветеринарного контролю вантажів у Польщі, їдуть окремою смугою руху без реєстрації.

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