На Волині рятувальники відбуксирували автомобіль, який з'їхав з дороги
Сьогодні, 12:30
14 грудня о 9:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що поблизу смт Іваничі Володимирського району автомобіль злетів у кювет.
Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.
За допомогою буксирувального тросу пожежною автоцистерною рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі відбуксирували автомобіль на безпечну ділянку автошляху. Потерпілих немає.
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Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.
За допомогою буксирувального тросу пожежною автоцистерною рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі відбуксирували автомобіль на безпечну ділянку автошляху. Потерпілих немає.
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