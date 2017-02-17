На Волині рятувальники відбуксирували автомобіль, який з'їхав з дороги





Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.



За допомогою буксирувального тросу пожежною автоцистерною рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі відбуксирували автомобіль на безпечну ділянку автошляху. Потерпілих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 грудня о 9:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що поблизу смт Іваничі Володимирського району автомобіль злетів у кювет.Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.За допомогою буксирувального тросу пожежною автоцистерною рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі відбуксирували автомобіль на безпечну ділянку автошляху. Потерпілих немає.

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