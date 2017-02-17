На Волині рятувальники відбуксирували автомобіль, який з'їхав з дороги

На Волині рятувальники відбуксирували автомобіль, який з'їхав з дороги
14 грудня о 9:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що поблизу смт Іваничі Володимирського району автомобіль злетів у кювет.

Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.

За допомогою буксирувального тросу пожежною автоцистерною рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі відбуксирували автомобіль на безпечну ділянку автошляху. Потерпілих немає.
На Волині рятувальники відбуксирували автомобіль, який з'їхав з дороги
На Волині рятувальники відбуксирували автомобіль, який з'їхав з дороги
На Волині рятувальники відбуксирували автомобіль, який з'їхав з дороги

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Теги: Волинь, рятувальники, автомобіль
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