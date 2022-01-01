У Міноборони розповіли про додаткову мобілізацію в Україні наступного року

У Міноборони розповіли про додаткову мобілізацію в Україні наступного року
У Міністерстві оборони пояснили, що наступна хвиля мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті.

Про це у програмі "Нічна варта" на 1+1 розповіла заступниця голови відомства Ганна Маляр, пише ТСН.

Вона наголосила, що окрім компенсації втрат, у Збройних силах України є потреба у відновленні тих військових, які отримали поранення, а також у заміні тих, хто воює від початку війни.

"Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення. Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни", – розповіла Маляр.

За її словами, після нового року про це будуть говорити публічно.

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Теги: додаткова мобілізація, Маляр
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