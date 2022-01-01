Везли допомогу військовим на Житомирщину: на Волині рятувальники витягли з кювету авто волонтерів
Сьогодні, 11:35
13 грудня волинські рятувальники витягли з кювету авто волонтерів, які везли допомогу військовим на Житомирщину.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Близько опівночі по допомогу до рятувальників звернулися волонтери: біля села Волошки Ковельського району у кювет злетів позашляховик, яким вони транспортували допомогу військовим на Житомирщину.
Рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковеля відбуксирували автомобіль на стійку ділянку автодороги.
Того ж дня на автодорозі «Любомль - Шацьк» рятувальники відбуксирували легковий автомобіль, що застряг у снігу на узбіччя. В транспортному засобі перебували двоє дорослих і дитина. А біля села Тарасова Луцького району рятувальники за допомогою буксирувального троса витягнули з кювету вантажний автомобіль.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Близько опівночі по допомогу до рятувальників звернулися волонтери: біля села Волошки Ковельського району у кювет злетів позашляховик, яким вони транспортували допомогу військовим на Житомирщину.
Рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковеля відбуксирували автомобіль на стійку ділянку автодороги.
Того ж дня на автодорозі «Любомль - Шацьк» рятувальники відбуксирували легковий автомобіль, що застряг у снігу на узбіччя. В транспортному засобі перебували двоє дорослих і дитина. А біля села Тарасова Луцького району рятувальники за допомогою буксирувального троса витягнули з кювету вантажний автомобіль.
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