Везли допомогу військовим на Житомирщину: на Волині рятувальники витягли з кювету авто волонтерів

Везли допомогу військовим на Житомирщину: на Волині рятувальники витягли з кювету авто волонтерів
13 грудня волинські рятувальники витягли з кювету авто волонтерів, які везли допомогу військовим на Житомирщину.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Близько опівночі по допомогу до рятувальників звернулися волонтери: біля села Волошки Ковельського району у кювет злетів позашляховик, яким вони транспортували допомогу військовим на Житомирщину.

Рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковеля відбуксирували автомобіль на стійку ділянку автодороги.

Того ж дня на автодорозі «Любомль - Шацьк» рятувальники відбуксирували легковий автомобіль, що застряг у снігу на узбіччя. В транспортному засобі перебували двоє дорослих і дитина. А біля села Тарасова Луцького району рятувальники за допомогою буксирувального троса витягнули з кювету вантажний автомобіль.
Везли допомогу військовим на Житомирщину: на Волині рятувальники витягли з кювету авто волонтерів

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Теги: Волинь, рятувальники, волонтери
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