Везли допомогу військовим на Житомирщину: на Волині рятувальники витягли з кювету авто волонтерів

13 грудня волинські рятувальники витягли з кювету авто волонтерів, які везли допомогу військовим на Житомирщину.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Близько опівночі по допомогу до рятувальників звернулися волонтери: біля села Волошки Ковельського району у кювет злетів позашляховик, яким вони транспортували допомогу військовим на Житомирщину.Рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковеля відбуксирували автомобіль на стійку ділянку автодороги.Того ж дня на автодорозі «Любомль - Шацьк» рятувальники відбуксирували легковий автомобіль, що застряг у снігу на узбіччя. В транспортному засобі перебували двоє дорослих і дитина. А біля села Тарасова Луцького району рятувальники за допомогою буксирувального троса витягнули з кювету вантажний автомобіль.