Через знеструмлення у Луцьку змінили розклад руху тролейбусів





Про це



Тролейбуси №5, №3, № 15 та 15а не їздитимуть, допоки не відновлять електроенергію.



Зміни руху відбудуться за такими маршрутами:



- Маршрут № 1 “СКФ “Україна” – Карбишева” - рух за маршрутом відбуватиметься виключно через проспект Соборності до відновлення електропостачання.

- Маршрут № 2 “Новий ринок-Карбишева” – рух за маршрутом відбуватиметься виключно через проспект Соборності до відновлення електропостачання.

- Тролейбуси № 4 “Залізничний вокзал-Вересневе”, №12 “Володимирська—Карбишева” та 4а “Залізничний вокзал-Вересневе” рухатимуться без змін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку з плановим та аварійним вимкненням електроенергії вихід і рух тролейбусів у Луцьку 14 грудня буде змінений.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Тролейбуси №5, №3, № 15 та 15а не їздитимуть, допоки не відновлять електроенергію.Зміни руху відбудуться за такими маршрутами:- Маршрут № 1 “СКФ “Україна” – Карбишева” - рух за маршрутом відбуватиметься виключно через проспект Соборності до відновлення електропостачання.- Маршрут № 2 “Новий ринок-Карбишева” – рух за маршрутом відбуватиметься виключно через проспект Соборності до відновлення електропостачання.- Тролейбуси № 4 “Залізничний вокзал-Вересневе”, №12 “Володимирська—Карбишева” та 4а “Залізничний вокзал-Вересневе” рухатимуться без змін.

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