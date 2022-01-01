Через знеструмлення у Луцьку змінили розклад руху тролейбусів

Через знеструмлення у Луцьку змінили розклад руху тролейбусів
У зв'язку з плановим та аварійним вимкненням електроенергії вихід і рух тролейбусів у Луцьку 14 грудня буде змінений.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Тролейбуси №5, №3, № 15 та 15а не їздитимуть, допоки не відновлять електроенергію.

Зміни руху відбудуться за такими маршрутами:

- Маршрут № 1 “СКФ “Україна” – Карбишева” - рух за маршрутом відбуватиметься виключно через проспект Соборності до відновлення електропостачання.
- Маршрут № 2 “Новий ринок-Карбишева” – рух за маршрутом відбуватиметься виключно через проспект Соборності до відновлення електропостачання.
- Тролейбуси № 4 “Залізничний вокзал-Вересневе”, №12 “Володимирська—Карбишева” та 4а “Залізничний вокзал-Вересневе” рухатимуться без змін.

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Теги: Луцьк, тролейбуси, елетроенергія, графік руху
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