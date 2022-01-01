СБУ обшукує 19 храмів УПЦ МП. ФОТО





Про це



Зокрема, йдеться про:



▪️ Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);

▪️ Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);

▪️ Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);

▪️ Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);

▪️ Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);

▪️ Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін» (Сарненський район);

▪️ Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);

▪️ Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);

▪️ Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);

▪️ Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);

▪️ Свято-Троїцький храм (м. Львів);

▪️ Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);

▪️ Церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);

▪️ Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);

▪️ Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);

▪️ Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);

▪️ Свято-Василівський собор (м.Овруч);

▪️ Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);

▪️ Церкву Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка).



Враховуючи збройну агресію РФ, заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.



За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях.Про це інформують у пресслужбі СБУ.Зокрема, йдеться про:▪️ Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);▪️ Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);▪️ Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);▪️ Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);▪️ Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);▪️ Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін» (Сарненський район);▪️ Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);▪️ Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);▪️ Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);▪️ Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);▪️ Свято-Троїцький храм (м. Львів);▪️ Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);▪️ Церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);▪️ Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);▪️ Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);▪️ Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);▪️ Свято-Василівський собор (м.Овруч);▪️ Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);▪️ Церкву Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка).Враховуючи збройну агресію РФ, заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

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