Скільки шкіл та садочків у Луцьку мають генератори
Сьогодні, 10:46
У Луцькій громаді продовжують облаштовувати важливі міські об'єкти генераторами, які підтримують їх роботу під час вимкнення електропостання.
Про це повідомили під час сесійного засідання Луцької міськради 13 грудня, пише ВСН.
Зокрема, у міському бюджеті заклали 19 мільйонів гривень на придбання генераторів для «Луцьктепла». А «Луцькводоканал» закуповує їх за власні кошти.
Також місто отримує безкоштовні генератори за програмою USAID.
За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука сьогодні уже 27 з 28 шкіл та близько 30 садочків мають генератори.
«На цьому або ж на наступному тижні чекаємо чергову партію і вони підуть у заклади культури», - зазначив мер.
Також у місті на п'яти найаварійніших перехрестях світлофори обладнані джерелами резервного живлення. На чотирьох роботи ще ведуться.
Загалом у міській раді переконані, що переважна більшість потреб міста у генераторах буде задоволена до кінця року.
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Про це повідомили під час сесійного засідання Луцької міськради 13 грудня, пише ВСН.
Зокрема, у міському бюджеті заклали 19 мільйонів гривень на придбання генераторів для «Луцьктепла». А «Луцькводоканал» закуповує їх за власні кошти.
Також місто отримує безкоштовні генератори за програмою USAID.
За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука сьогодні уже 27 з 28 шкіл та близько 30 садочків мають генератори.
«На цьому або ж на наступному тижні чекаємо чергову партію і вони підуть у заклади культури», - зазначив мер.
Також у місті на п'яти найаварійніших перехрестях світлофори обладнані джерелами резервного живлення. На чотирьох роботи ще ведуться.
Загалом у міській раді переконані, що переважна більшість потреб міста у генераторах буде задоволена до кінця року.
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