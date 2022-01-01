Скільки шкіл та садочків у Луцьку мають генератори





Про це повідомили під час сесійного засідання Луцької міськради 13 грудня, пише



Зокрема, у міському бюджеті заклали 19 мільйонів гривень на придбання генераторів для «Луцьктепла». А «Луцькводоканал» закуповує їх за власні кошти.



Також місто отримує безкоштовні генератори за програмою USAID.



За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука сьогодні уже 27 з 28 шкіл та близько 30 садочків мають генератори.



«На цьому або ж на наступному тижні чекаємо чергову партію і вони підуть у заклади культури», - зазначив мер.



Також у місті на п'яти найаварійніших перехрестях світлофори обладнані джерелами резервного живлення. На чотирьох роботи ще ведуться.



Загалом у міській раді переконані, що переважна більшість потреб міста у генераторах буде задоволена до кінця року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді продовжують облаштовувати важливі міські об'єкти генераторами, які підтримують їх роботу під час вимкнення електропостання.Про це повідомили під час сесійного засідання Луцької міськради 13 грудня, пише ВСН Зокрема, у міському бюджеті заклали 19 мільйонів гривень на придбання генераторів для «Луцьктепла». А «Луцькводоканал» закуповує їх за власні кошти.Також місто отримує безкоштовні генератори за програмою USAID.За словами Луцького міського головисьогодні уже 27 з 28 шкіл та близько 30 садочків мають генератори.«На цьому або ж на наступному тижні чекаємо чергову партію і вони підуть у заклади культури», - зазначив мер.Також у місті на п'яти найаварійніших перехрестях світлофори обладнані джерелами резервного живлення. На чотирьох роботи ще ведуться.Загалом у міській раді переконані, що переважна більшість потреб міста у генераторах буде задоволена до кінця року.

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