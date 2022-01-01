Скільки шкіл та садочків у Луцьку мають генератори

Скільки шкіл та садочків у Луцьку мають генератори
У Луцькій громаді продовжують облаштовувати важливі міські об'єкти генераторами, які підтримують їх роботу під час вимкнення електропостання.

Про це повідомили під час сесійного засідання Луцької міськради 13 грудня, пише ВСН.

Зокрема, у міському бюджеті заклали 19 мільйонів гривень на придбання генераторів для «Луцьктепла». А «Луцькводоканал» закуповує їх за власні кошти.

Також місто отримує безкоштовні генератори за програмою USAID.

За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука сьогодні уже 27 з 28 шкіл та близько 30 садочків мають генератори.

«На цьому або ж на наступному тижні чекаємо чергову партію і вони підуть у заклади культури», - зазначив мер.

Також у місті на п'яти найаварійніших перехрестях світлофори обладнані джерелами резервного живлення. На чотирьох роботи ще ведуться.

Загалом у міській раді переконані, що переважна більшість потреб міста у генераторах буде задоволена до кінця року.

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Теги: генератори, Луцьк
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