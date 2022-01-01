У місті на Волині горів житловий будинок: загинув 73-річний господар
Сьогодні, 10:20
13 грудня вранці горів житловий будинок на вулиці Богдана Хмельницького у Ковелі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію «101» о 08:54. На місці події працювали рятувальники 4 ДПРЧ міста Ковеля. Під час гасіння пожежі вони виявили тіло 73-річного господаря. Горіння ліквідували о 09:25. За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Увечері ковельські рятувальники знову виїхали за сигналом тривоги – горів дерев’яний гараж на вулиці Шевченка у Ковелі. За 14 хвилин вони приборкали горіння. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію «101» о 08:54. На місці події працювали рятувальники 4 ДПРЧ міста Ковеля. Під час гасіння пожежі вони виявили тіло 73-річного господаря. Горіння ліквідували о 09:25. За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Увечері ковельські рятувальники знову виїхали за сигналом тривоги – горів дерев’яний гараж на вулиці Шевченка у Ковелі. За 14 хвилин вони приборкали горіння. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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