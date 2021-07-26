У Луцьку з пожежі врятували двох чоловіків
Сьогодні, 10:12
13 грудня рятувальники ліквідували чотири пожежі на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 06:00 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у підвалі дев’ятиповерхівки на проспекті Відродження в Луцьку. О 06:04 на місце події прибули вогнеборці двох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька – 1 та 25 ДПРЧ. З’ясувалося, що у підвальному приміщенні горить сміття й матрац.
Під час розвідки пожежі рятувальники виявили у підвалі двох чоловіків 1980 та 1988 р.н. й вивели їх назовні. Горіння ліквідували о 06:15. За попередніми даними, пожежа трапилася через необережність з вогнем врятованих чоловіків.
Того ж дня увечері ковельські рятувальники виїхали за сигналом тривоги – горів дерев’яний гараж на вулиці Шевченка у Ковелі. За 14 хвилин вони приборкали горіння. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Імовірно, з цієї ж причини трапилася пожежа в дерев’яній господарській будівлі у селі Хорлупи Луцького району. Силами рятувальників 1 ДПРЧ м. Луцька та працівників місцевої пожежної охорони смт Олика горіння ліквідоване.
О 21:37 рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та 3 ДПРЧ м. Рожища приборкали горіння в дерев’яному будинку-пустці у селі Звози Ківерцівської громади.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 06:00 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у підвалі дев’ятиповерхівки на проспекті Відродження в Луцьку. О 06:04 на місце події прибули вогнеборці двох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька – 1 та 25 ДПРЧ. З’ясувалося, що у підвальному приміщенні горить сміття й матрац.
Під час розвідки пожежі рятувальники виявили у підвалі двох чоловіків 1980 та 1988 р.н. й вивели їх назовні. Горіння ліквідували о 06:15. За попередніми даними, пожежа трапилася через необережність з вогнем врятованих чоловіків.
Того ж дня увечері ковельські рятувальники виїхали за сигналом тривоги – горів дерев’яний гараж на вулиці Шевченка у Ковелі. За 14 хвилин вони приборкали горіння. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Імовірно, з цієї ж причини трапилася пожежа в дерев’яній господарській будівлі у селі Хорлупи Луцького району. Силами рятувальників 1 ДПРЧ м. Луцька та працівників місцевої пожежної охорони смт Олика горіння ліквідоване.
О 21:37 рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та 3 ДПРЧ м. Рожища приборкали горіння в дерев’яному будинку-пустці у селі Звози Ківерцівської громади.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч солдатів
Сьогодні, 10:35
У Луцьку з пожежі врятували двох чоловіків
Сьогодні, 10:12
СБУ проводить обшуки у Зимненському монастирі УПЦ МП на Волині
Сьогодні, 09:55
Медіа