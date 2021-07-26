У Луцьку з пожежі врятували двох чоловіків

У Луцьку з пожежі врятували двох чоловіків
13 грудня рятувальники ліквідували чотири пожежі на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 06:00 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у підвалі дев’ятиповерхівки на проспекті Відродження в Луцьку. О 06:04 на місце події прибули вогнеборці двох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька – 1 та 25 ДПРЧ. З’ясувалося, що у підвальному приміщенні горить сміття й матрац.

Під час розвідки пожежі рятувальники виявили у підвалі двох чоловіків 1980 та 1988 р.н. й вивели їх назовні. Горіння ліквідували о 06:15. За попередніми даними, пожежа трапилася через необережність з вогнем врятованих чоловіків.

Того ж дня увечері ковельські рятувальники виїхали за сигналом тривоги – горів дерев’яний гараж на вулиці Шевченка у Ковелі. За 14 хвилин вони приборкали горіння. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Імовірно, з цієї ж причини трапилася пожежа в дерев’яній господарській будівлі у селі Хорлупи Луцького району. Силами рятувальників 1 ДПРЧ м. Луцька та працівників місцевої пожежної охорони смт Олика горіння ліквідоване.

О 21:37 рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та 3 ДПРЧ м. Рожища приборкали горіння в дерев’яному будинку-пустці у селі Звози Ківерцівської громади.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, пожежі, рятувальники
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