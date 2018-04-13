СБУ проводить обшуки у Зимненському монастирі УПЦ МП на Волині

СБУ проводить обшуки у Зимненському монастирі УПЦ МП на Волині
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Святогірського Успенського Зимненського монастиря УПЦ МП, що у Володимирському районі.

Інформацію підтвердили у пресслужбі обласного управління СБУ.

Заходи проводяться в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, а також для недопущення використання монастирів та храмів УПЦ МП як осередку "русского мира".

Деталі - згодом.
СБУ проводить обшуки у Зимненському монастирі УПЦ МП на Волині

Нагадаємо, що Служба безпеки України проводила також контррозвідувальні безпекові заходи на території Хрестовоздвиженського Чарторийського чоловічого монастиря Волинської єпархії УПЦ (МП) та Миколаївського Милецького чоловічого монастиря Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП) на Волині.
СБУ проводить обшуки у Зимненському монастирі УПЦ МП на Волині


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Теги: Волинь, Зимне, монастир, обшуки, УПЦ МП
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