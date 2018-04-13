СБУ проводить обшуки у Зимненському монастирі УПЦ МП на Волині





Інформацію підтвердили у пресслужбі обласного управління СБУ.



Заходи проводяться в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, а також для недопущення використання монастирів та храмів УПЦ МП як осередку "русского мира".



Деталі - згодом.



Нагадаємо, що Служба безпеки України проводила також контррозвідувальні безпекові заходи





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Святогірського Успенського Зимненського монастиря УПЦ МП, що у Володимирському районі.Інформацію підтвердили у пресслужбі обласного управління СБУ.Заходи проводяться в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, а також для недопущення використання монастирів та храмів УПЦ МП як осередку "русского мира".Деталі - згодом.Нагадаємо, що Служба безпеки України проводила також контррозвідувальні безпекові заходи на території Хрестовоздвиженського Чарторийського чоловічого монастиря Волинської єпархії УПЦ (МП) та Миколаївського Милецького чоловічого монастиря Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП) на Волині.

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