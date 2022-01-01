СБУ проводить безпекові та перевірочні заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархіях УПЦ МП





Про це



Заходи відбуваються спільно з Національною поліцією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.



Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.



За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:



- проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;



- здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.



Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:



- перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира»;



- недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;



- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.



Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території Хрестовоздвиженського Чарторийського чоловічого монастиря Волинської єпархії УПЦ (МП) та Миколаївського Милецького чоловічого монастиря Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП).Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Заходи відбуваються спільно з Національною поліцією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:- проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;- здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:- перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира»;- недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

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