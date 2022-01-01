СБУ проводить безпекові та перевірочні заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархіях УПЦ МП
Сьогодні, 11:13
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території Хрестовоздвиженського Чарторийського чоловічого монастиря Волинської єпархії УПЦ (МП) та Миколаївського Милецького чоловічого монастиря Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП).
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Заходи відбуваються спільно з Національною поліцією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:
- перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира»;
- недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
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Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Заходи відбуваються спільно з Національною поліцією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:
- перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира»;
- недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
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