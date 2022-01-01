Як у Луцьку працюватимуть торгові центри у 2023 році





Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому міськради 7 грудня, пише



Розважальний центр «Промінь», що знаходиться на проспекті Президента Грушевського, 2, по 7 грудня 2023 року працюватиме цілодобово. Проте там буде заборонено продажу алкоголю з 22:00 до 08:00.



Торгово-розважальний центр «ПортCity», що знаходиться на вулиці Сухомлинського, 1, також наступного року працюватиме цілодобово. З такими ж заборонами, як і у «Промені».



Контролювати їх графік роботи будуть муніципали та поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виконавчий комітет Луцької міськради ухвалив графік роботи торгових та розважальних центрів Луцька враховуючи запроваджену комендантську годину під час воєнного стану. Зокрема, «Промінь» та «ПортCity».Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому міськради 7 грудня, пише ВСН Розважальний центр «Промінь», що знаходиться на проспекті Президента Грушевського, 2, по 7 грудня 2023 року працюватиме цілодобово. Проте там буде заборонено продажу алкоголю з 22:00 до 08:00.Торгово-розважальний центр «ПортCity», що знаходиться на вулиці Сухомлинського, 1, також наступного року працюватиме цілодобово. З такими ж заборонами, як і у «Промені».Контролювати їх графік роботи будуть муніципали та поліція.

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