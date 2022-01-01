Як у Луцьку працюватимуть торгові центри у 2023 році
Сьогодні, 11:24
Виконавчий комітет Луцької міськради ухвалив графік роботи торгових та розважальних центрів Луцька враховуючи запроваджену комендантську годину під час воєнного стану. Зокрема, «Промінь» та «ПортCity».
Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому міськради 7 грудня, пише ВСН.
Розважальний центр «Промінь», що знаходиться на проспекті Президента Грушевського, 2, по 7 грудня 2023 року працюватиме цілодобово. Проте там буде заборонено продажу алкоголю з 22:00 до 08:00.
Торгово-розважальний центр «ПортCity», що знаходиться на вулиці Сухомлинського, 1, також наступного року працюватиме цілодобово. З такими ж заборонами, як і у «Промені».
Контролювати їх графік роботи будуть муніципали та поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому міськради 7 грудня, пише ВСН.
Розважальний центр «Промінь», що знаходиться на проспекті Президента Грушевського, 2, по 7 грудня 2023 року працюватиме цілодобово. Проте там буде заборонено продажу алкоголю з 22:00 до 08:00.
Торгово-розважальний центр «ПортCity», що знаходиться на вулиці Сухомлинського, 1, також наступного року працюватиме цілодобово. З такими ж заборонами, як і у «Промені».
Контролювати їх графік роботи будуть муніципали та поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку чоловік збив 65-річного пішохода
Сьогодні, 12:00
На Волині водій на смерть збив велосипедистку. ФОТО
Сьогодні, 11:46
Як у Луцьку працюватимуть торгові центри у 2023 році
Сьогодні, 11:24
СБУ проводить безпекові та перевірочні заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархіях УПЦ МП
Сьогодні, 11:13
Зеленський нагородив воїнів 14 ОМБр. ФОТО
Сьогодні, 11:04
Медіа