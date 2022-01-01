Як у Луцьку працюватимуть торгові центри у 2023 році

Як у Луцьку працюватимуть торгові центри у 2023 році
Виконавчий комітет Луцької міськради ухвалив графік роботи торгових та розважальних центрів Луцька враховуючи запроваджену комендантську годину під час воєнного стану. Зокрема, «Промінь» та «ПортCity».

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому міськради 7 грудня, пише ВСН.

Розважальний центр «Промінь», що знаходиться на проспекті Президента Грушевського, 2, по 7 грудня 2023 року працюватиме цілодобово. Проте там буде заборонено продажу алкоголю з 22:00 до 08:00.

Торгово-розважальний центр «ПортCity», що знаходиться на вулиці Сухомлинського, 1, також наступного року працюватиме цілодобово. З такими ж заборонами, як і у «Промені».

Контролювати їх графік роботи будуть муніципали та поліція.

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Теги: Луцьк, торгові центри, графік роботи
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