Зеленський нагородив воїнів 14 ОМБр. ФОТО
Сьогодні, 11:04
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з військовослужбовцями особисто нагородив орденами "За мужність" ІІІ ступеня п'ятьох воїнів нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це йдеться на сторінці бригади.
Воїни відзначилися під час боїв на Харківщині.
Глава держави привітав наших побратимів із Днем Збройних Сил України, подякував за службу, за захист української землі та українського народу, побажав міцного здоров’я та Перемоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці бригади.
Воїни відзначилися під час боїв на Харківщині.
Глава держави привітав наших побратимів із Днем Збройних Сил України, подякував за службу, за захист української землі та українського народу, побажав міцного здоров’я та Перемоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
СБУ проводить безпекові та перевірочні заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархіях УПЦ МП
Сьогодні, 11:13
Зеленський нагородив воїнів 14 ОМБр. ФОТО
Сьогодні, 11:04
Чому на Волині у період війни побільшало розлучень
Сьогодні, 10:48
Кому у Луцьку можна безкоштовно їздити громадським транспортом
Сьогодні, 10:39
ЗСУ вже знищили 92 740 окупантів
Сьогодні, 10:21
Медіа