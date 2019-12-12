Зеленський нагородив воїнів 14 ОМБр. ФОТО

Володимир Зеленський під час зустрічі з військовослужбовцями особисто нагородив орденами "За мужність" ІІІ ступеня п'ятьох воїнів нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



Про це йдеться на сторінці бригади.



Воїни відзначилися під час боїв на Харківщині.



Глава держави привітав наших побратимів із Днем Збройних Сил України, подякував за службу, за захист української землі та українського народу, побажав міцного здоров’я та Перемоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипід час зустрічі з військовослужбовцями особисто нагородив орденами "За мужність" ІІІ ступеня п'ятьох воїнів нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це йдеться на сторінці бригади.Воїни відзначилися під час боїв на Харківщині.Глава держави привітав наших побратимів із Днем Збройних Сил України, подякував за службу, за захист української землі та українського народу, побажав міцного здоров’я та Перемоги.

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