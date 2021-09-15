Чому на Волині у період війни побільшало розлучень





Як це пояснюють психологи та чому одних війна зближує, а інших розлучає, – йдеться у сюжеті 12 каналу, пише



З початку цього року в Україні зареєстрували понад двісті тисяч нових шлюбів. На Волинь припадає трохи більше п‘яти тисяч. За даними Міністерства юстиції цієї осені українці одружувалися значно частіше ніж минулоріч. Дивно, адже, здається, в країні війна і зараз мало б бути не до цього. Утім, у психологів є пояснення.



«Люди хочуть знайти якусь емоційну підтримку, підтримати один одного, і тому зважуються на такий серйозний крок. Раніше люди довше приглядалися один до одного, очікували. Можливо певні фінансові прогнози робили собі на рахунок заробітку. То зараз на перше місце стала емоційна близькість», - каже психологиня Надія Савчук.



Психологиня каже, що війна загострила усі почуття, яких зараз може не вистачати. Особливо, любові. Саме тому, люди спішать зробити те, що могло бути в далеких планах. Однак є й інша сторона меедалі. Дещо збільшилась і кількість розлучень. В області цьогоріч вже встигли розлучитися понад тисяча триста сімей. Для порівняння, у минулому році, за цей же період, розірвали шлюб 1255 подружь. Психологи переконані, що реальні цифри ще вищі, адже не всі розривають стосунки офіційно. Найпершою причиною цього вбачають саме різні цінності.



«Людина в екстренних ситуаціях стає такою як вона є. Вже ось ця маска, яка була, ця роль, вона відходить на другий план і на другий бік», - пояснює психологиня.



Не витримали перевірки війною більшість стосунків, що трималися на грошах. Також, сюрпризом, для багатьох пар стали різні політичні погляди, а саме на російську агресію.

Ще один привід розійтися - зрада партнера. У мирний час - 18% розлучень ставалися саме з цієї причини. А війна в країні це тільки загострила.



«Це екстримальна ситуація, гормони йдуть в кров, хочеться більше статевих актів, а поряд дружини там немає. Тобто, якщо це потреба - вона на чисто фізіологічному рівні», - розповідає Надія Савчук.



На думку психологині, у стосунках на відстані головне не втратити такий важливий емоційний зв‘язок. Саме після цього починаються непорозуміння в парі та в результаті відчуження. Тож найкраща порада: не припиняти спілкуватися, обговорювати побут, покупки, сімейні події та найважливіше: підтримувати і намагатися зрозуміти один одного.



«Придумувати якісь спільні свята, пригадувати як ви колись зустрілися, де ви ходили. Бути з людиною, яка на відстані, ближче», - додала вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боротьба на фронті, ракетні обстріли всієї країни та постійна тривога вже стали буденністю для українців. Але попри війну, життя триває і подекуди, випереджає, звичні темпи. У 2022 році українці вже створили понад двісті тисяч сімей.Як це пояснюють психологи та чому одних війна зближує, а інших розлучає, – йдеться у сюжеті 12 каналу, пише ВСН З початку цього року в Україні зареєстрували понад двісті тисяч нових шлюбів. На Волинь припадає трохи більше п‘яти тисяч. За даними Міністерства юстиції цієї осені українці одружувалися значно частіше ніж минулоріч. Дивно, адже, здається, в країні війна і зараз мало б бути не до цього. Утім, у психологів є пояснення.«Люди хочуть знайти якусь емоційну підтримку, підтримати один одного, і тому зважуються на такий серйозний крок. Раніше люди довше приглядалися один до одного, очікували. Можливо певні фінансові прогнози робили собі на рахунок заробітку. То зараз на перше місце стала емоційна близькість», - каже психологиняПсихологиня каже, що війна загострила усі почуття, яких зараз може не вистачати. Особливо, любові. Саме тому, люди спішать зробити те, що могло бути в далеких планах. Однак є й інша сторона меедалі. Дещо збільшилась і кількість розлучень. В області цьогоріч вже встигли розлучитися понад тисяча триста сімей. Для порівняння, у минулому році, за цей же період, розірвали шлюб 1255 подружь. Психологи переконані, що реальні цифри ще вищі, адже не всі розривають стосунки офіційно. Найпершою причиною цього вбачають саме різні цінності.«Людина в екстренних ситуаціях стає такою як вона є. Вже ось ця маска, яка була, ця роль, вона відходить на другий план і на другий бік», - пояснює психологиня.Не витримали перевірки війною більшість стосунків, що трималися на грошах. Також, сюрпризом, для багатьох пар стали різні політичні погляди, а саме на російську агресію.Ще один привід розійтися - зрада партнера. У мирний час - 18% розлучень ставалися саме з цієї причини. А війна в країні це тільки загострила.«Це екстримальна ситуація, гормони йдуть в кров, хочеться більше статевих актів, а поряд дружини там немає. Тобто, якщо це потреба - вона на чисто фізіологічному рівні», - розповідає Надія Савчук.На думку психологині, у стосунках на відстані головне не втратити такий важливий емоційний зв‘язок. Саме після цього починаються непорозуміння в парі та в результаті відчуження. Тож найкраща порада: не припиняти спілкуватися, обговорювати побут, покупки, сімейні події та найважливіше: підтримувати і намагатися зрозуміти один одного.«Придумувати якісь спільні свята, пригадувати як ви колись зустрілися, де ви ходили. Бути з людиною, яка на відстані, ближче», - додала вона.

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