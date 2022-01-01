ЗСУ вже знищили 92 740 окупантів
Сьогодні, 10:21
Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 540 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становили 92 740 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 6 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,
- танків - 2935 (+6) од.,
- бойових броньованих машин - 5909 (+4) од.,
- артилерійських систем - 1923 (+8) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засоби ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1601 (+14),
- крилаті ракети - 592 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4526 (+21) од.,
- спеціальна техніка - 163 (+0).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 6 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,
- танків - 2935 (+6) од.,
- бойових броньованих машин - 5909 (+4) од.,
- артилерійських систем - 1923 (+8) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засоби ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1601 (+14),
- крилаті ракети - 592 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4526 (+21) од.,
- спеціальна техніка - 163 (+0).
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