ЗСУ вже знищили 92 740 окупантів

ЗСУ вже знищили 92 740 окупантів
Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 540 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становили 92 740 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 6 грудня орієнтовно склали:

- особового складу - близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,
- танків - 2935 (+6) од.,
- бойових броньованих машин - 5909 (+4) од.,
- артилерійських систем - 1923 (+8) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засоби ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1601 (+14),
- крилаті ракети - 592 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4526 (+21) од.,
- спеціальна техніка - 163 (+0).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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