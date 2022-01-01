ЗСУ вже знищили 92 740 окупантів





Про це



Загальні бойові втрати противника станом на 6 грудня орієнтовно склали:



- особового складу - близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,

- танків - 2935 (+6) од.,

- бойових броньованих машин - 5909 (+4) од.,

- артилерійських систем - 1923 (+8) од.,

- РСЗВ - 395 (+0) од.

- засоби ППО - 211 (+0) од.,

- літаків - 281 (+0) од.,

- вертольотів - 264 (+0) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1601 (+14),

- крилаті ракети - 592 (+0),

- кораблі/катери - 16 (+0) од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 4526 (+21) од.,

- спеціальна техніка - 163 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 540 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становили 92 740 військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника станом на 6 грудня орієнтовно склали:- особового складу - близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,- танків - 2935 (+6) од.,- бойових броньованих машин - 5909 (+4) од.,- артилерійських систем - 1923 (+8) од.,- РСЗВ - 395 (+0) од.- засоби ППО - 211 (+0) од.,- літаків - 281 (+0) од.,- вертольотів - 264 (+0) од.,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1601 (+14),- крилаті ракети - 592 (+0),- кораблі/катери - 16 (+0) од.,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4526 (+21) од.,- спеціальна техніка - 163 (+0).

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