На Волині перша парафія хоче перейти на новоюліанський календар





Про це



Настоятель протоієрей Анатолій Заремба повідомив, що таке одноголосне рішення прийняли на парафіяльних зборах, які відбулися в день Введення в храм пресвятої Богородиці.



«Тепер душпастир звернеться з відповідним проханням до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який зробить подання на Священний синод. Після благословення церковної влади громада може розпочинати життя за так званим новим стилем», - йдеться у повідомленні.



У Волинській єпархії ПЦУ розповіли, що у новоюліанському календарі всі церковні свята і присвятки, крім великодніх і прив’язаних до них, а також пости, крім Великого, дні ангела зміщуються на 13 днів раніше юліанського. Відтак, громада пророка Іллі стала першою на Волині, яка вирішила жити за новоюліанським календарем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Релігійна громада пророка Іллі, що в селі Копачівка Рожищенського деканату, на зборах вирішила перейти на новоюліанський календар. Таке рішення підтримали всі парафіяни.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Настоятель протоієрейповідомив, що таке одноголосне рішення прийняли на парафіяльних зборах, які відбулися в день Введення в храм пресвятої Богородиці.«Тепер душпастир звернеться з відповідним проханням до митрополита Луцького і Волинського, який зробить подання на Священний синод. Після благословення церковної влади громада може розпочинати життя за так званим новим стилем», - йдеться у повідомленні.У Волинській єпархії ПЦУ розповіли, що у новоюліанському календарі всі церковні свята і присвятки, крім великодніх і прив’язаних до них, а також пости, крім Великого, дні ангела зміщуються на 13 днів раніше юліанського. Відтак, громада пророка Іллі стала першою на Волині, яка вирішила жити за новоюліанським календарем.

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