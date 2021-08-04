У Старому місті демонтують боларди та бетонні обмежувачі руху. ФОТО

У Старому місті демонтують боларди та бетонні обмежувачі руху. ФОТО
У старій частині Луцька муніципали розпочали демонтаж обмежувачів руху автотранспорту. 6 грудня розібрали бетонний блок зі світлофором та боларди на вулиці Братковського, 1.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Департаменту муніципальної варти Луцькради.

Як сказано в повідомленні, обмежувачі перешкоджають проїзду машин "швидкої", пожежної, прибиральної, аварійної техніки та підлягають демонтажу згідно з рішенням виконкому міської ради від 16 лютого цього року.

Планують також демонтувати обмежувачі і на вулицях Драгоманова, Кафедральна, Замкова.
У Старому місті демонтують боларди та бетонні обмежувачі руху. ФОТО
У Старому місті демонтують боларди та бетонні обмежувачі руху. ФОТО
У Старому місті демонтують боларди та бетонні обмежувачі руху. ФОТО

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Теги: Старе місто, Луцьк, демонтаж, обмежувачі руху
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Коментарі 1
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А хтось-же гроші з бюджету вийняв на встановлення і не малі, а тепер демонтаж? Тоді не думали? Аферисти і злодюги одні!
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