У Старому місті демонтують боларди та бетонні обмежувачі руху. ФОТО





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Як сказано в повідомленні, обмежувачі перешкоджають проїзду машин "швидкої", пожежної, прибиральної, аварійної техніки та підлягають демонтажу згідно з рішенням виконкому міської ради від 16 лютого цього року.



Планують також демонтувати обмежувачі і на вулицях Драгоманова, Кафедральна, Замкова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У старій частині Луцька муніципали розпочали демонтаж обмежувачів руху автотранспорту. 6 грудня розібрали бетонний блок зі світлофором та боларди на вулиці Братковського, 1.Про це повідомили на Facebook-сторінці Департаменту муніципальної варти Луцькради.Як сказано в повідомленні, обмежувачі перешкоджають проїзду машин "швидкої", пожежної, прибиральної, аварійної техніки та підлягають демонтажу згідно з рішенням виконкому міської ради від 16 лютого цього року.Планують також демонтувати обмежувачі і на вулицях Драгоманова, Кафедральна, Замкова.

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