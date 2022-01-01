На Волині ввечері дорогою до пацієнта застрягла «швидка». ФОТО
Сьогодні, 09:00
Вчора, 6 грудня, волинські рятувальники допомогли екіпажу швидкої допомоги.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
Рятувальники 12-і державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів виїжджали для надання допомоги екіпажу карети швидкої допомоги, який прямував на виклик до пацієнта.
Автомобіль служби 103 через складні погодні умови не зміг проїхати ґрунтовою дорогою Любешів-Лахвичі, отож рятувальники відбуксирувати транспортний засіб пожежною автоцистерною.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
Рятувальники 12-і державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів виїжджали для надання допомоги екіпажу карети швидкої допомоги, який прямував на виклик до пацієнта.
Автомобіль служби 103 через складні погодні умови не зміг проїхати ґрунтовою дорогою Любешів-Лахвичі, отож рятувальники відбуксирувати транспортний засіб пожежною автоцистерною.
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